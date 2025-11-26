Μητσοτάκης για συλλογικές συμβάσεις: Η συμφωνία συνέβη για πρώτη φορά και από κεντροδεξιά κυβέρνηση

Η συμφωνία υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.
Το μήνυμα πως η ιστορική συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας θέτει κανόνες και προσφέρει ασφάλεια και σταθερότητα σε εργαζόμενους και εργοδότες εξέπεμψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έγινε από κεντροδεξιά κυβέρνηση», τόνισε χαρακτηριστικά ο ίδιος, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς.
Και πρόσθεσε: «Νομίζω είναι πράγματι εντυπωσιακό -ας το κρατήσουμε αυτό -, για πρώτη φορά είδαμε υπουργό μίας κεντροδεξιάς παράταξης να κάθεται ανάμεσα στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τον πρόεδρο του ΣΕΒ, συνεπικουρούμενη και από τους άλλους κοινωνικούς εταίρους, να συνεργάζονται, να συμφωνούν εργαζόμενοι και εργοδότες και να καταλήγουν σε μία συμφωνία, η οποία υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς, επαναφέροντας την πλήρη μετενέργεια. Κυρίως, όμως, υπηρετώντας από κοινού την κοινωνική συνοχή».
«Νομίζω ότι αυτή η εικόνα, την οποία είδαμε σήμερα, τα λέει τελικά όλα για την κυβέρνησή μας», υπογράμμισε ο κ Μητσοτάκης.
Σημειώνεται πως ένα από τα σημαντικότερα σημεία της συμφωνίας, είναι πως βάζει «τέλος» στις μνημονιακές ρυθμίσεις και πλέον διασφαλίζει τους όρους των συμβάσεων ακόμα και με τη λήξη τους.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται:
–Παράταση για τρεις (3) μήνες στις ΣΣΕ.
–Μετά το τρίμηνο, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της ΣΣΕ μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας (πλήρης μετενέργεια).
–Καταργείται η μνημονιακή ρύθμιση για τη μερική μετενέργεια που ισχύει από το 2012 (Ν. 4046/2012, ΠΥΣ 6/2012).
–Επαναφέρεται το προμνημονιακό καθεστώτος της πλήρους μετενέργειας.
–Προστασία των νεοπροσλαμβανόμενων.
–Καλύπτονται από την ΣΣΕ και όσοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται κατά την τρίμηνη παράτασή της.
