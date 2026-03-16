Ρέθυμνο:Μνημόσυνο λευϊτικού ζεύγους, Πρωθιερέως Ιωάννου και Πρεσβυτέρας Άννης Λελεδάκη, στα Μυριοκέφαλα

14 Μαρτίου 2026

Το πρωί του Σαββάτου Γ΄ Νηστειών, 14ης Μαρτίου 2026, στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Αντιφωνητρίας Μυριοκεφάλων, τελέσθηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, καθώς και το Ετήσιο Ιερό Μνημόσυνο του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Ιωάννου Λελεδάκη μαζί με το Τρίμηνο Ιερό Μνημόσυνο της μακαριστής συζύγου αυτού, Πρεσβυτέρας Άννης Λελεδάκη.

Μετά το πέρας του Μνημοσύνου, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε, με λόγους τιμής και ευγνωμοσύνης, στον π. Ιωάννη και τη μακαριστή Πρεσβυτέρα του Άννα, στο ήθος, το οποίο λιτάνευσαν ως λευϊτικό ζεύγος και ιερατική οικογένεια, καθώς και στην πολύτιμη και πολυετή προσφορά του στην Εκκλησία και στην Παναγία των Μυριοκεφάλων.

Ο Σεβασμιώτατος εξήγγειλε με χαρά ότι, εντός του προσεχούς θέρους, θα τελεσθούν, συν Θεώ, τα αποκαλυπτήρια της Προτομής του μακαριστού Πρωθιερέως Ιωάννου Λελεδάκη, ώστε, και με αυτόν τον τρόπο, εκείνος να «υποδέχεται» τους πολυπληθείς προσκυνητές της Παναγίας, όπως έπραττε και εξήντα και πλέον χρόνια.

Επίσης, συν Θεώ, θα εκδοθεί και θα παρουσιασθεί εμπεριστατωμένη εργασία για τον Όσιο Ιωάννη τον Ξένο και τα Μυριοκέφαλα, έργο του συγγραφέως κ. Κωστή Ηλ. Παπαδάκη και έκδοση της Ιεράς Μονής Μυριοκεφάλων, ενώ θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη υποδοχή και κατάθεση στο Ιερό Θεομητορικό Προσκύνημα αποτμήματος Ιερού Λειψάνου του κτήτορος των Μυριοκεφάλων Οσίου Ιωάννου του Ξένου, το οποίο ευγενώς θα παραχωρήσει η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Προφήτου Ηλιού Ρουστίκων.

Ο Σεβασμιώτατος καταληκτικώς ευχήθηκε ο Πανάγαθος Θεός να χαρίζει στην Εκκλησία μας Ιερείς και Πρεσβυτέρες αυτού του πνευματικού διαμετρήματος και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο π. Ιωάννης και η Πρεσβυτέρα Άννα θα δέονται στο Θρόνο του Θεού και στην Αντιφωνήτρια Παναγία υπέρ πάντων ημών.

Στους πολυπληθείς προσκυνητές προσφέρθηκε, στους χώρους της Ιεράς Μονής, επιμνημόσυνη δεξίωση.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου