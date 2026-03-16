Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

15 Μαρτίου 2026

Το πρωί της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, 15ης Μαρτίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και ακολούθως τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου, στο Μυλοπόταμος, συμπαραστατούμενος από τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής, Πανοσιολ. Αρχιμ. Τιμόθεο Παναγιωτάκη.

Τον Θείο λόγο, κατά προτροπήν του Σεβασμιωτάτου, κήρυξε ο Εντιμ. κ. Νικόλαος Χριστόπουλος, Επόπτης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ο οποίος, μαζί και με άλλους Επόπτες Εκπαιδεύσεως από διάφορα μέρη της Ελλάδος, εκκλησιάσθηκε στην Ιερά Μονή Βωσάκου.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, ο Καθηγούμενος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Σεβασμιώτατο, καθώς και προς όλους τους ανθρώπους, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Μυλοποτάμου και άλλους ιδιώτες, οι οποίοι βοήθησαν πρόσφατα στην ανακαίνιση διαφόρων χώρων της Ιεράς Μονής και στον ευπρεπισμό του δρόμου, και ευχήθηκε πάντοτε ο Τίμιος Σταυρός να είναι βοηθός όλων.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον Καθηγούμενο για τη διαρκή και ανύστακτη μέριμνά του και την πολυτίμητη προσφορά του επί σειρά πολλών ετών στην ιστορική αυτή Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή και ευχήθηκε προς όλους καλή συμπόρευση προς το Άγιο Πάσχα.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατά τον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης πόλεως Ρεθύμνης, όπου παρακολούθησε την ενδιαφέρουσα και πλούσια σε νοήματα ομιλία του Αιδεσιμολ. Πρωτ. Χαραλάμπους Παπαδοπούλου (Λίβυου), κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Στα μισά του δρόμου ο Σταυρός…».

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε εγκάρδια τον εκλεκτό ομιλητή για τα σπουδαία μηνύματά του, καθώς και το πολυπληθές εκκλησίασμα, ευχόμενος όλα όσα ακούσαμε να γίνουν στη ζωή μας βίωμα και πράξη και επευχόμενος προς όλους καλό Άγιο Πάσχα.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου