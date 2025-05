Μπλακ άουτ παρέλυσε το μετρό του Λονδίνου (video)

🇬🇧❗️ — A power outage has hit the London Underground, causing major travel disruption in the capital.

🇬🇧❗️ — Uma queda de energia atingiu o metrô de Londres, causando grandes interrupções nas viagens na capital. pic.twitter.com/S54GjN8o6r

— ◦❧❤*•.¸♥ ★ ꧁•⊹٭𝙻𝚒𝚟𝚒𝚗𝚑𝚊٭⊹•꧂ ★⡀.•☆ ♥¸.•*❤´°˚° (@livinhafrota) May 12, 2025