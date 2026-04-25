ΝΑΙ, ΡΕ ΟΦΗ! Το Κύπελλο στην Κρήτη μετά από 39 χρόνια!

ΕΓΡΑΨΕ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο ΟΦΗ! Ο Όμιλος επικράτησε 3-2 του ΠΑΟΚ στην παράταση σε έναν συγκλονιστικό τελικό και κατέκτησε το δεύτερο κύπελλο, μετά ο 1987! Και τώρα… θα «καεί» η Κρήτη!
Τι τελικό είδαμε! Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι-θρίλερ που τα είχε όλα, ο ΟΦΗ ανέβηκε στην κορυφή του Ψηλορείτη! Οι παίκτες-μαχητές του Χρήστου Κόντη επικράτησαν στην παράταση με 3-2 του ΠΑΟΚ (Φούντας, Νους και Ισέκα τα ιστορικά γκολ) και η Κρητική ομάδα είναι η νέα κυπελλούχος Ελλάδας! Ο Ομιλος πανηγυρίζει το δεύτερο κύπελλο της ιστορίας του, μετά από αυτό του 1987!
Το πρώτο ημίχρονο του τελικού:
Ο τελικός ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει πιο δυνατά στο παιχνίδι και να πιέζει τον ΟΦΗ χαλώντας του τη δημιουργία. Η ομάδα του Κόντη προσπάθησε να παίξει μπιλντ-απ αλλά δεν τα κατάφερνε και ο Δικέφαλος με μεγαλύτερη ορμή βρέθηκε τρεις φορές σε καλή θέση για γκολ, κάτι που τελικά σημείωσε στο 15ο λεπτό με κόρνερ.
Συγκεκριμένα, μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Κεντζιόρα γύρισε με το κεφάλι στον Μιχαηλίδη, ο οποίος από κοντά με κεφαλιά άνοιξε το σκορ στον τελικό. Ο ΟΦΗ, όπως και πέρυσι με τον Ελ Καμπί, δέχθηκε γκολ από στημένη φάση.
Το γκολ έβγαλε τον ΟΦΗ από το «καβούκι» του και οι παίκτες του Κόντη βγήκαν μπροστά θέλοντας να απαντήσουν, έχοντας με τον Φούντα το πρώτο σουτ, στο 18ο λεπτό.
Στο 28ο λεπτό ο ΟΦΗ βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στην πρώτη φορά που επιτέθηκε σωστά. Ο Σενγκέλια βρήκε με γύρισμα από τα δεξιά τον Φούντα, ο οποίος με διπλή προσπάθεια έστειλε με σουτ την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 στον τελικό!
Το γκολ έδωσε φτερά στον ΟΦΗ, ο οποίος έπαιζε πλέον με θάρρος, αφήνοντας πίσω του το κακό ξεκίνημα. Τον κανονικό ΟΦΗ τον είδαμε μετά το εικοσάλεπτο, με ένταση, κλεψίματα και πάθος, ενώ στο 40ο λεπτό ήταν η ομάδα που έφτασε κοντά στο δεύτερο γκολ με το δοκάρι του Φούντα. Ο σκόρερ του Ομίλου συνεργάστηκε άψογα με τον Σενγκέλια και εκτέλεσε στη γωνία, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι!
Το δεύτερο ημίχρονο του τελικού:
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε ιδανικά για τον ΟΦΗ. Αφού πρώτα έχασε μεγάλη ευκαιρία ο Νους, στη συνέχεια ο Αργεντινός στο 51ο λεπτό έφερε τον τελικό τούμπα! Συγκεκριμένα, σε μία υποδειγματική αντεπίθεση της Κρητικής ομάδας, ο Νους βρέθηκε σε θέση βολής, πλάσαρε εύστοχα τον Τσιφτσή και έκανε το 2-1 για τον Όμιλο!
Ο ΟΦΗ έκανε ό,τι καλύτερο στο ξεκίνημα του β’ μέρους, παγώνοντας τον ΠΑΟΚ, αλλά και κάθε πλάνο του, παίρνοντας το προβάδισμα στο σκορ και το προβάδισμα για την κούπα. Αυτό που ήθελε πλέον, στο μεγάλο χρονικό διάστημα που απέμενε, είναι σωστή διαχείριση.
Πολύ ματς είναι αλήθεια δεν είδαμε λόγω των πολλών διακοπών, αλλά αυτό λίγη σημασία έχει, αφού ο χρόνος κυλούσε υπέρ του ΟΦΗ.
Στο 88′ μετά από εκτέλεση φάουλ ο Κεντζιόρα πήρε την μπάλα με το κεφάλι, ο Κωστούλας απομάκρυνε την μπάλα πριν καταλήξει στα δίχτυα. Στον ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκαν ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή, αλλά όπως φάνηκε δεν υπήρχε κάτι τέτοιο.
Στα δεκαπέντε λεπτά (!) των καθυστερήσεων η αύξηση του ΠΑΟΚ προς τον Ομιλο μεγάλωσε, αναζητώντας την ισοφάριση την ώρα που η Κρητική ομάδα αμυνόταν για να γράψει ιστορία. Δυστυχώς, ο Γερεμέγεφ στο 97′ πλήγωσε τον Ομιλο ισοφαρίζοντας σε 2-2, σε μία φάση που ο Κόντης και όλος ο ΟΦΗ διαμαρτυρήθηκαν έντονα για φάουλ του Σαλσίδο στην αρχή της φάσης.
Το γκολ αυτό έκρινε την κανονική διάρκεια και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην ημίωρη παράταση σε ένα συγκλονιστικό τελικό, με αρκετή ένταση στο τέλος.
Η παράταση
Στο πρώτο μέρος της παράτασης ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που είχε την κατοχή, αλλά δεν απείλησε τον ΟΦΗ που έπαιζε κυρίως άμυνα σα να έδειχνε πως θέλει να πάει το ματς στα πέναλτι. Υπάρχει, βέβαια, η δικαιολογία πως ήρθε το 2-2 στις καθυστερήσεις, την ώρα που έδειχνε να κρατά στα χέρια του το κύπελλο.
Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους της παράτασης είχαμε νέο θρίλερ με δικαιωμένο τον ΟΦΗ και πέναλτι για χέρι του Χατσίδη που ορθώς το VAR κάλεσε τον διαιτητή Ευαγγέλου για να δει τη φάση!
Το πέναλτι στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους της παράτασης ανέλαβε ο Ισέκα, ο οποίος ευστόχησε για το 3-2!
Στο δεύτερο μέρος ο ΟΦΗ δεν κλείστηκε στο καβούκι του, έπαιξε πιο ψηλά αναγκάζοντας τον ΠΑΟΚ να αμυνθεί και αυτός και κυρίως να μην απειλήσει την Κρητική ομάδα. Ο Δικέφαλος ανέβασε την πίεση του όσο περνούσε ο χρόνος, αλλά δεν άλλαξε τίποτα και το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή ήταν λυτρωτικό!
Σε ένα συγκλονιστικό τελικό που έγραψε ιστορία, ο γίγαντας ΟΦΗ είναι ο νέος κυπελλούχος Ελλάδας!
