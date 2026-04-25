Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Θρίαμβος του ΟΦΗ και εποχές ’87: Νίκη 3-2 (παρ.) επί του ΠΑΟΚ και δεύτερο Κύπελλο στην ιστορία του

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο ΟΦΗ επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-2 (παρ.), (2-2 κ.δ) και είναι Κυπελλούχος Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26. Οι Κρητικοί κατέκτησαν το τρόπαιο μετά από 39 χρόνια και έγινε η πρώτη επαρχιακή ομάδα το κατάφερε μετά την ΑΕΛ το 2007.

Αυτή είναι η δεύτερη κατάκτηση Κυπέλλου της ομάδας από το Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ με τον Γιάννη Μιχαηλίδη στο 25′, αλλά οι ισοφάριση για την ομάδα του Κόντη ήρθε τριά λεπτά αργότερα με τον Ταξιάρχη Φούντα. Το γκολ της νίκης πέτυχε ο Τιάγκο Νους, έπειτα από κεφαλιά ασίστ του Σαλσέδο στο 50′. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις. Η όμορφη ενέργεια του Μαντί Καμαρά, έστρωσε την μπάλα στον Γερεμέγιεφ, ο οποίος εξ επαφής έκανε το 2-2.

Στην παράταση ο Σενγκέλια κέρδισε πέναλντι, έπειτα από σέντρα η οποία βρήκε στο χέρι του Χατζίδη. Ο Ισέκα έκανε το καθήκον από την άσπρη βούλα και έκανε το 3-2.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

ΝΑΙ, ΡΕ ΟΦΗ! Το Κύπελλο στην Κρήτη...

0
ΕΓΡΑΨΕ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο ΟΦΗ! Ο Όμιλος επικράτησε 3-2 του...

Έτσι θα γίνει το Πανάνειο που θα...

0
Έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο...

ΝΑΙ, ΡΕ ΟΦΗ! Το Κύπελλο στην Κρήτη...

0
ΕΓΡΑΨΕ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο ΟΦΗ! Ο Όμιλος επικράτησε 3-2 του...

Έτσι θα γίνει το Πανάνειο που θα...

0
Έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο...
Προηγούμενο άρθρο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

ΝΑΙ, ΡΕ ΟΦΗ! Το Κύπελλο στην Κρήτη μετά από 39 χρόνια!

ΠΚ team ΠΚ team -
ΕΓΡΑΨΕ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο ΟΦΗ! Ο Όμιλος επικράτησε 3-2 του...

Έτσι θα γίνει το Πανάνειο που θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή

ΠΚ team ΠΚ team -
Έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο...

Η «σπάνια» Αίτνα πονοκεφαλιάζει τους γεωλόγους

ΠΚ team ΠΚ team -
Το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης δεν μπορεί να...

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 1-2: Το γκολ του Νους που «τρέλανε» τους Κρητικούς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο ΟΦΗ κατάφερε να πετύχει και δεύτερο γκολ στον...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST