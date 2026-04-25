Θρίαμβος του ΟΦΗ και εποχές ’87: Νίκη 3-2 (παρ.) επί του ΠΑΟΚ και δεύτερο Κύπελλο στην ιστορία του

Ο ΟΦΗ επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-2 (παρ.), (2-2 κ.δ) και είναι Κυπελλούχος Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26. Οι Κρητικοί κατέκτησαν το τρόπαιο μετά από 39 χρόνια και έγινε η πρώτη επαρχιακή ομάδα το κατάφερε μετά την ΑΕΛ το 2007.

Αυτή είναι η δεύτερη κατάκτηση Κυπέλλου της ομάδας από το Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ με τον Γιάννη Μιχαηλίδη στο 25′, αλλά οι ισοφάριση για την ομάδα του Κόντη ήρθε τριά λεπτά αργότερα με τον Ταξιάρχη Φούντα. Το γκολ της νίκης πέτυχε ο Τιάγκο Νους, έπειτα από κεφαλιά ασίστ του Σαλσέδο στο 50′. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις. Η όμορφη ενέργεια του Μαντί Καμαρά, έστρωσε την μπάλα στον Γερεμέγιεφ, ο οποίος εξ επαφής έκανε το 2-2.

Στην παράταση ο Σενγκέλια κέρδισε πέναλντι, έπειτα από σέντρα η οποία βρήκε στο χέρι του Χατζίδη. Ο Ισέκα έκανε το καθήκον από την άσπρη βούλα και έκανε το 3-2.