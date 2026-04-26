ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Λευτέρης Αυγενάκης – Ο ΟΦΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο ΟΦΗ είναι ο μεγάλος νικητής του κυπέλλου Ελλάδος και ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης βρέθηκε στην πλευρά της ομάδας και έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«⚪️⚫️Ο ΟΦΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!⚫️⚪️

Σήμερα δεν ήταν απλώς ένας τελικός.
Ήταν μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων μας.

Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ο ΟΦΗ έδειξε χαρακτήρα, ψυχή και πίστη. Σε έναν συγκλονιστικό αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ, πάλεψε μέχρι το τέλος και κατέκτησε πανάξια το Κύπελλο Ελλάδας, γράφοντας ξανά ιστορία για την Κρήτη.

Θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες που τα έδωσαν όλα μέσα στο γήπεδο, στον προπονητή Χρήστο Κόντη και σε όλο το τεχνικό επιτελείο για την πίστη και τη δουλειά που οδήγησαν σε αυτόν τον θρίαμβο.
Ξεχωριστά συγχαρητήρια στον πρόεδρο Μιχάλη Μπούση, που με όραμα, επιμονή και στήριξη κράτησε ψηλά τον ΟΦΗ και τον οδήγησε σε αυτή τη μεγάλη στιγμή.

Και πάνω απ’ όλα, ένα μεγάλο μπράβο στον κόσμο του ΟΦΗ.
Σε όλους εκείνους που ταξίδεψαν μέχρι τον Βόλο, που έκαναν το γήπεδο… Κρήτη, που δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή να πιστεύουν.

Σήμερα κέρδισε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα τρόπαιο.
Κέρδισε η περηφάνια ενός ολόκληρου νησιού. Κέρδισε η ιστορία, η επιμονή και η πίστη.

Το Κύπελλο επιστρέφει στο Ηράκλειο.
Εκεί όπου ανήκει.

Συγχαρητήρια σε όλους!
Μας κάνατε περήφανους.»

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026 / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
Τα συγχαρητήρια του Σταύρου Αρναουτάκη από το...

Κυπελλούχος Ελλάδας ο ΟΦΗ Τα συγχαρητήρια του Σταύρου Αρναουτάκη...

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου για τον κυπελλούχο ΟΦΗ

Δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού: Η σημερινή ημέρα αποτελεί...

Προηγούμενο άρθρο
Θρίαμβος του ΟΦΗ και εποχές ’87: Νίκη 3-2 (παρ.) επί του ΠΑΟΚ και δεύτερο Κύπελλο στην ιστορία του
Επόμενο άρθρο
Ελένη Βατσινά: Η φωτιά που άναψε ο ΟΦΗ… φουντώνει σε όλη την Ελλάδα!
Εορτολόγιο 26 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή των Μυροφόρων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Κυριακή των Μυροφόρων 26 Απριλίου, σύμφωνα με το...

Σκηνές τρόμου από πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου – Φυγαδεύτηκε ο Τραμπ, συνελήφθη ύποπτος

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ο ένοπλος ήταν...

Τα συγχαρητήρια του Σταύρου Αρναουτάκη από το Πανθεσσαλικό Στάδιο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κυπελλούχος Ελλάδας ο ΟΦΗ Τα συγχαρητήρια του Σταύρου Αρναουτάκη...

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου για τον κυπελλούχο ΟΦΗ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού: Η σημερινή ημέρα αποτελεί...

