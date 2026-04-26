Ελένη Βατσινά: Η φωτιά που άναψε ο ΟΦΗ… φουντώνει σε όλη την Ελλάδα!

Από το Πανθεσσαλικό Στάδιο στον Βόλο έζησε την κορυφαία στιγμή του ΟΦΗ η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά.

Μετά τη λήξη του αγώνα, η Ελένη Βατσινά εξέφρασε τον ενθουσιασμό και τη συγκίνηση της για την ιστορική νίκη της κρητικης ομάδας που μετά απο 39 χρόνια φέρνει ξανά το τρόπαιο στο νησί.

Σε δήλωσή της από το Πανθεσσαλικό Στάδιο, η Ελένη Βατσινά τόνισε:

«Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία και σήκωσε το Κύπελλο μετά από 39 ολόκληρα χρόνια, σκορπίζοντας ρίγη συγκίνησης σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Θερμά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο, τη διοίκηση για αυτη την τεράστια επιτυχία που ανήκει και σε κάθε Κρητικό που κράτησε ζωντανή την πίστη όλα αυτά τα χρόνια.

Σήμερα, η καρδιά της Κρήτης χτυπά πιο δυνατά από ποτέ. Η φλόγα της περηφάνιας μεγαλώνει, ενώνει γενιές και θυμίζει σε όλους τι σημαίνει πάθος, επιμονή και ψυχή!

Η Κρήτη το δικαιούται! Οι Κρητικοί το αξίζουν!».