Ηράκλειο:Θερμά συγχαρητήρια από το Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ έγραψε μια «χρυσή» σελίδα στην ιστορία του, γιορτάζοντας φέτος τα 100 χρόνια ζωής του ως Σύλλογος!

Του αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για τη σπουδαία κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας που μετά από 39 χρόνια επιστρέφει ξανά στην Κρήτη.

Μια ιστορική επιτυχία που γέμισε υπερηφάνεια το Ηράκλειο και όλο το νησί.

Οι ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και η διοίκηση απέδειξαν τι σημαίνει πάθος, ενότητα και πίστη. Μετά από δεκαετίες αναμονής, η δικαίωση ήρθε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής και ο κόσμος του ΟΦΗ που στέκεται δίπλα του, σε κάθε στιγμή.

Η νίκη αυτή αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κρητικό αθλητισμό και είναι μόνο η αρχή για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στην Ελλάδα και την Ευρώπη.