Νικήστρατος Γεμιστός: Ο πατέρας του 21χρονου κοιμόταν με τα παπούτσια για να προλάβει να σώσει τον γιο του! – Βίντεο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το σοβαρό πρόβλημα υγείας και η διαρκής αγωνία των οικείων του 21χρονου – Ξέσπασαν κατά αστυνομικών μία από τις αδελφές και συγγενείς του αδικοχαμένου νεαρού.

Μία “κόλαση” περιγράφουν ότι βίωναν οικογενειακώς, τα τελευταία χρόνια, ο πατέρας και η αδελφή του Νικήστρατου Γεμιστού, του 21χρονου που έπεσε νεκρός από τα πυρά του Κώστα Παρασύρη, το απόγευμα της περασμένης Τρίτης στην Αμμουδάρα.

Ο Αχιλλέας Γεμιστός, πατέρας του αδικοχαμένου νεαρού, μιλώντας σε τηλεοπτικούς σταθμούς αποκάλυψε ότι ο γιος του αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας στην καρδιά και μάλιστα πριν από λίγους μήνες είχε υποβληθεί σε επέμβαση για την τοποθέτηση στεντ.

Ο κ. Γεμιστός εξομολογήθηκε πως κοιμόταν με τα παπούτσια, έχοντας την έγνοια και την αγωνία του παιδιού του.

Αναφερόμενος στο τροχαίο δυστύχημα όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Παρασύρης, φίλος του Νικήστρατου, υποστήριξε πως όλα αυτά τα χρόνια θρηνούσε για την απώλεια του 17χρονου.

Τόσο ο Αχιλλέας Γεμιστός, όσο και η αδελφή του Ελεάννα, άφησαν αιχμές για τη στάση της Αστυνομίας όλα αυτά τα χρόνια στο χειρισμό της όλης υπόθεσης.

Το κλίμα στην κηδεία ήταν τεταμένο: στη θέα αστυνομικών μία από τις αδελφές του 21χρονου καθώς κι άλλοι συγγενείς, ξέσπασαν ζητώντας να φύγουν άμεσα. “Πού ήσασταν όλα αυτά τα χρόνια;!” φώναζαν σε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ

“Ζούσαμε μία κόλαση τρία χρόνια: δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά από τον φόβο μην πάθει τίποτα. Οι γονείς μας τα μεσάνυχτα πήγαιναν να τον πάρουν από τη δουλειά για να τον προστατεύουν” είναι η συγκλονιστική μαρτυρία της Ελεάννας Γεμιστού, αδελφής του Νικήστρατου.

 

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...

Έκθεση Εικαστικών Εργαστηρίων του Καλλιτεχνικού Σχολείου στον...

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 8...

