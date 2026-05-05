ΗΡΑΚΛΕΙΟ

“Νίκος Καζαντζάκης”: Με αύξηση έκλεισε και ο Απρίλιος παρά την κρίση – Ταξίδεψαν 342.000

Από: Team Πολ. Κρήτης

Η αγορά του Ισραήλ κατέγραψε 624 αφίξεις και σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ιάκωβο Ουρανό, περιμένουμε πιο δυναμική έναρξη των πτήσεων από την περιοχή το επόμενο διάστημα

Παρά το κλίμα ανησυχίας που προκαλούν οι γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, η Κρήτη φαίνεται να διατηρεί τη δυναμική της, προσελκύοντας εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, ο αριθμός των επιβατών που προσγειώθηκαν στο Ηράκλειο τον Απρίλιο του 2026, ανήλθε σε 341.910.

Στις πτήσεις εσωτερικού, καταγράφηκε οριακή άνοδος της τάξης του 0,6%, με 83.074 αφίξεις έναντι 82.579 τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Στις πτήσεις εξωτερικού, oι αφίξεις έφτασαν τις 258.687, σημειώνοντας αύξηση 2,84% (από 251.548 πέρυσι). Το γεγονός αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, σε μια περίοδο έντονης επιφυλακτικότητας στις διεθνείς αγορές.

Η συνολική διακίνηση επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις) άγγιξε τους 624.771, παρουσιάζοντας συνολική αύξηση 4,7%. Παράλληλα, ο αριθμός των πτήσεων που εξυπηρετήθηκαν ανήλθε σε 4.576, σημειώνοντας άνοδο 3,6%, γεγονός που πιστοποιεί την υψηλή ζήτηση για τον προορισμό παρά τα εμπόδια στις αερομεταφορές.

Οι «πρωταγωνιστές»

Οι παραδοσιακές ευρωπαϊκές δυνάμεις παραμένουν οι βασικοί τροφοδότες του τουρισμού για το Ηράκλειο.

Η Γερμανία στην κορυφή με 82.166 αφίξεις, Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί με 48.619 αφίξεις και Γαλλία,συμπληρώνει την τριάδα με 47.035 αφίξεις.

Αξιόλογη είναι επίσης η παρουσία της Ολλανδίας (19.642), ενώ την κατάταξη συμπληρώνουν η Ελβετία (9.376), το Βέλγιο (8.838), η Ιταλία (6.674), η Πολωνία (6.480) και η Λιθουανία (5.022).

Με το βλέμμα στο Ισραήλ

Παρά τα προβλήματα, η αγορά του Ισραήλ κατέγραψε 624 αφίξεις τον Απρίλιο.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν,σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ιάκωβο Ουρανό ότι, με την προϋπόθεση της εξομάλυνσης των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, η κίνηση από τη συγκεκριμένη χώρα θα ενισχυθεί σημαντικά το επόμενο διάστημα με την έναρξη περισσότερων προγραμματισμένων πτήσεων.https://www.patris.gr/

