“Νίκος Καζαντζάκης”: Με αύξηση έκλεισε και ο Απρίλιος παρά την κρίση – Ταξίδεψαν 342.000

Παρά το κλίμα ανησυχίας που προκαλούν οι γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, η Κρήτη φαίνεται να διατηρεί τη δυναμική της, προσελκύοντας εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, ο αριθμός των επιβατών που προσγειώθηκαν στο Ηράκλειο τον Απρίλιο του 2026, ανήλθε σε 341.910.

Στις πτήσεις εσωτερικού, καταγράφηκε οριακή άνοδος της τάξης του 0,6%, με 83.074 αφίξεις έναντι 82.579 τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Στις πτήσεις εξωτερικού, oι αφίξεις έφτασαν τις 258.687, σημειώνοντας αύξηση 2,84% (από 251.548 πέρυσι). Το γεγονός αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, σε μια περίοδο έντονης επιφυλακτικότητας στις διεθνείς αγορές.

Η συνολική διακίνηση επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις) άγγιξε τους 624.771, παρουσιάζοντας συνολική αύξηση 4,7%. Παράλληλα, ο αριθμός των πτήσεων που εξυπηρετήθηκαν ανήλθε σε 4.576, σημειώνοντας άνοδο 3,6%, γεγονός που πιστοποιεί την υψηλή ζήτηση για τον προορισμό παρά τα εμπόδια στις αερομεταφορές.

Οι «πρωταγωνιστές»

Οι παραδοσιακές ευρωπαϊκές δυνάμεις παραμένουν οι βασικοί τροφοδότες του τουρισμού για το Ηράκλειο.

Η Γερμανία στην κορυφή με 82.166 αφίξεις, Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί με 48.619 αφίξεις και Γαλλία,συμπληρώνει την τριάδα με 47.035 αφίξεις.

Αξιόλογη είναι επίσης η παρουσία της Ολλανδίας (19.642), ενώ την κατάταξη συμπληρώνουν η Ελβετία (9.376), το Βέλγιο (8.838), η Ιταλία (6.674), η Πολωνία (6.480) και η Λιθουανία (5.022).

Με το βλέμμα στο Ισραήλ

Παρά τα προβλήματα, η αγορά του Ισραήλ κατέγραψε 624 αφίξεις τον Απρίλιο.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν,σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ιάκωβο Ουρανό ότι, με την προϋπόθεση της εξομάλυνσης των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, η κίνηση από τη συγκεκριμένη χώρα θα ενισχυθεί σημαντικά το επόμενο διάστημα με την έναρξη περισσότερων προγραμματισμένων πτήσεων.