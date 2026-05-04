Πυροβολισμοί σε χωριό του Ηρακλείου: Τραυματίας 24χρονος μέσα σε νεκροταφείο – Στο «μικροσκόπιο» οι διαφορές των δύο νεαρών

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στον Σκινιά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, μετά από αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε μέσα στο νεκροταφείο της περιοχής. Ένας 24χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο πόδι από πυροβολισμό, ενώ οι αστυνομικές αρχές αναζητούν έναν 21χρονο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΚΡΗΤΗ ΤV, οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές. Η ένταση μεταξύ τους κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα ο 21χρονος, σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο τραυματίας, να βγάλει όπλο και να τον πυροβολήσει, τραυματίζοντάς τον χαμηλά στο αριστερό πόδι. Για το περιστατικό υπάρχουν δύο εκδοχές που εξετάζονται. Η πρώτη αναφέρει ότι ο 21χρονος βρισκόταν στο νεκροταφείο, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ κοντά σε μνήμα προσώπου του που είχε φύγει πρόσφατα από τη ζωή. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, με αποτέλεσμα να τρομάξουν τα ζώα του 24χρονου, ο οποίος αντέδρασε και στη συνέχεια ξέσπασε η σύγκρουση. Η δεύτερη εκδοχή θέλει τους δύο άνδρες να είχαν συναντηθεί στο σημείο προκειμένου να λύσουν μεταξύ τους διαφορές. Η κατάσταση φέρεται να ξέφυγε, με τον 24χρονο να προσπαθεί να απομακρυνθεί πηδώντας τον αυλόγυρο του νεκροταφείου. Σε κάθε περίπτωση, κοινό σημείο των πληροφοριών είναι ότι μεταξύ των δύο υπήρχε προηγούμενη ένταση. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους του Σκινιά, οι οποίοι εκφράζουν προβληματισμό για τα φαινόμενα παραβατικότητας στην περιοχή. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ανέφερε ότι τον τελευταίο χρόνο καταγράφεται γενικότερη αναστάτωση, με περιστατικά κλοπών και άλλα συμβάντα που έχουν θορυβήσει τους κατοίκους. Όπως σημείωσε, η ευχή όλων είναι να μπει τέλος σε τέτοια φαινόμενα. Ο 21χρονος φερόμενος ως δράστης τράπηκε σε φυγή μετά το επεισόδιο και αναζητείται από την Αστυνομία.