Ο απίθανος λόγος που έγινε αλλαγή ένας τερματοφύλακας 20 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη (pic+vid)

Ένας κανονισμός και μια περίεργη απόφαση ενός προπονητή στην Σλοβενία προκάλεσαν οργισμένες αντιδράσεις στα social media και έκαναν… viral το πρωτάθλημα της χώρας.

Ο προπονητής της της Ρογκάσκα, Όσκαρ Ντρόμπνε, πάντως υπεραμύνθηκε της απόφασής του και να τα «ρίχνει» στον κανονισμό που ισχύει στην Πρβα Λίγκα.

In the Slovenian League, you have to start a certain number of young players in the team.

Rogaška started the match with a 17-year-old goalkeeper.

In the opening seconds of the game, they deliberately put the ball out of play and subbed the main goalkeeper on. 😅🇸🇮 pic.twitter.com/zkO0fz8kEk

— EuroFoot (@eurofootcom) February 11, 2024