«Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται»: Ξεκινούν τα γυρίσματα της ταινίας του Θοδωρή Παπαδουλάκη στα Χανιά

Η ταινία θα αποτελέσει μια σύγχρονη κινηματογραφική διασκευή του βιβλίου του Νίκου Καζαντζάκη “Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται”.
Ο Θοδωρής Παπαδουλάκης ξεκινάει την δημιουργία της ταινίας «Ξανασταυρώνεται» που αποτελεί την συνάντηση του αγαπημένου Χανιώτη σκηνοθέτη με το θρυλικό συγγραφικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη . Τα γυρίσματα μάλιστα θα γίνουν στα Χανιά με την πόλη να μετατρέπεται σε ένα πλήρες κινηματογραφικό σκηνικό.
Με σπουδαία ονόματα του κινηματογράφου θα ξεκινήσουν στα Χανιά στις 20 Οκτωβρίου τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Θοδωρή Παπαδουλάκη “Ξανασταυρώνεται”, που θα αποτελέσει μια σύγχρονη κινηματογραφική διασκευή στο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη “Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται”.
Τους βασικούς ρόλους θα ερμηνεύσουν η Ιταλίδα ηθοποιός Φωτεινή Πελούζο και ο Βαγγέλης Μουρικής, η Κίκα Γεωργίου και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί, ενώ ήδη έχουν επιλεχθεί και πολλοί Χανιώτες για να ερμηνεύσουν ρόλους στην ταινία.
Τα γυρίσματα θα γίνουν σε διάφορα μέρη στα Χανιά όπως στην Παλιά Πόλη, στο Παλιό λιμάνι, στην Παραλία των Αγίων Αποστόλων και σε πολλά άλλα.
«Πόσο διατεθειμένος, ή απρόθυμος, είναι ο καθένας από εμάς να θυσιάσει το συμφέρον και τη βόλεψή του για το κοινό καλό;» είναι το θέμα που πραγματεύεται η ταινία που σύμφωνα με τους δημιουργούς «αποτελεί ένα ηχηρό και επίκαιρο σχόλιο πάνω στο διαχρονικό αδερφοφάγωμα του ελληνικού έθνους και τη βολεμένη υποτέλειά του στον εκάστοτε κατακτητή».
Σημειώνεται πως η ταινία θα ενισχυθεί χρηματοδοτητικά από το Film Fund Luxembourg, τη σκηνοθεσία θα έχει ο Θοδωρής Παπαδουλάκης σε συμπαραγωγή με την AMOUR FOU Luxembourg στο Λουξεμβούργο, την The Piranesi Experience στην Ιταλία και την Boycott Films.
