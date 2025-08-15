Γιατί ο Δεκαπενταύγουστος ονομάζεται «Πάσχα του Καλοκαιριού»

Για τον ελληνικό λαό, η Κοίμηση της Θεοτόκου δεν είναι ένα πένθιμο γεγονός, καθώς η Παναγία «μετέστη προς την ζωήν».
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάζεται σε όλη τη χώρα σήμερα η Κοίμηση της Θεοτόκου, η οποία ονομάζεται διαφορετικά και «Πάσχα του Καλοκαιριού».
Για τον ελληνικό λαό, η Κοίμηση της Θεοτόκου δεν είναι ένα πένθιμο γεγονός, καθώς η Παναγία «μετέστη προς την ζωήν».
Γιατί, όμως, έλαβε το όνομα, «Πάσχα του Καλοκαιριού»; Σύμφωνα με την Ορθοδοξία, όπως το πρώτο Πάσχα περιλαμβάνει τον θάνατο, την Ανάσταση και την Ανάληψη, έτσι και η Κοίμηση της Θεοτόκου, εμπεριέχει τον θάνατο, αλλά και Ανάσταση και Ανάληψη.
Οι πρώτες μαρτυρίες για τον εορτασμό της
Οι πρώτες μαρτυρίες για τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου εμφανίζονται τον πέμπτο αιώνα μΧ, γύρω στην εποχή που συγκλήθηκε η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου (451), η οποία καθόρισε και το θεομητορικό δόγμα, ενώ επιπλέον έγινε και η αιτία να αναπτυχθεί η τιμή στο πρόσωπο της Θεοτόκου.
Για πρώτη φορά η Κοίμηση της Θεοτόκου πρέπει να εορτάστηκε στα Ιεροσόλυμα στις 13 Αυγούστου, ενώ απο το 460 και μετά αποφασίστηκε η μετάθεση της εορτής για τις 15 Αυγούστου.
Σε πολλά νησιά του Αιγαίου, όπως στην Τήνο, την Πάρο και την Πάτμο στολίζουν και περιφέρουν επιτάφιο προς τιμήν της Παναγίας.
Σε πόλεις και χωριά ανά την Επικράτεια, σε εκκλησίες αφιερωμένες στην Κοίμηση της Θεοτόκου διοργανώνονταν παραδοσιακά πανηγύρια, που καταλήγουν σε γενικευμένο γλέντι.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ