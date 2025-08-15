ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί ο Δεκαπενταύγουστος ονομάζεται «Πάσχα του Καλοκαιριού»

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Για τον ελληνικό λαό, η Κοίμηση της Θεοτόκου δεν είναι ένα πένθιμο γεγονός, καθώς η Παναγία «μετέστη προς την ζωήν».

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάζεται σε όλη τη χώρα σήμερα η Κοίμηση της Θεοτόκου, η οποία ονομάζεται διαφορετικά και «Πάσχα του Καλοκαιριού».

Για τον ελληνικό λαό, η Κοίμηση της Θεοτόκου δεν είναι ένα πένθιμο γεγονός, καθώς η Παναγία «μετέστη προς την ζωήν».

Γιατί, όμως, έλαβε το όνομα, «Πάσχα του Καλοκαιριού»; Σύμφωνα με την Ορθοδοξία, όπως το πρώτο Πάσχα περιλαμβάνει τον θάνατο, την Ανάσταση και την Ανάληψη, έτσι και η Κοίμηση της Θεοτόκου, εμπεριέχει τον θάνατο, αλλά και Ανάσταση και Ανάληψη.

Οι πρώτες μαρτυρίες για τον εορτασμό της

Οι πρώτες μαρτυρίες για τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου εμφανίζονται τον πέμπτο αιώνα μΧ, γύρω στην εποχή που συγκλήθηκε η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου (451), η οποία καθόρισε και το θεομητορικό δόγμα, ενώ επιπλέον έγινε και η αιτία να αναπτυχθεί η τιμή στο πρόσωπο της Θεοτόκου.

Για πρώτη φορά η Κοίμηση της Θεοτόκου πρέπει να εορτάστηκε στα Ιεροσόλυμα στις 13 Αυγούστου, ενώ απο το 460 και μετά αποφασίστηκε η μετάθεση της εορτής για τις 15 Αυγούστου.

Σε πολλά νησιά του Αιγαίου, όπως στην Τήνο, την Πάρο και την Πάτμο στολίζουν και περιφέρουν επιτάφιο προς τιμήν της Παναγίας.

Σε πόλεις και χωριά ανά την Επικράτεια, σε εκκλησίες αφιερωμένες στην Κοίμηση της Θεοτόκου διοργανώνονταν παραδοσιακά πανηγύρια, που καταλήγουν σε γενικευμένο γλέντι.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σοβαρός τραυματισμός πυροσβέστη στην Πελέη Αργολίδας

0
Ο πυροσβέστης επιχειρούσε στην κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε...

Γιατί η Παναγία είναι προστάτιδα των Ενόπλων...

0
Τα τελευταία χρόνια ο εορτασμός έχει μεταφερθεί από τον...

Σοβαρός τραυματισμός πυροσβέστη στην Πελέη Αργολίδας

0
Ο πυροσβέστης επιχειρούσε στην κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε...

Γιατί η Παναγία είναι προστάτιδα των Ενόπλων...

0
Τα τελευταία χρόνια ο εορτασμός έχει μεταφερθεί από τον...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σοβαρός τραυματισμός πυροσβέστη στην Πελέη Αργολίδας
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σοβαρός τραυματισμός πυροσβέστη στην Πελέη Αργολίδας

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο πυροσβέστης επιχειρούσε στην κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε...

Γιατί η Παναγία είναι προστάτιδα των Ενόπλων Δυνάμεων;

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα τελευταία χρόνια ο εορτασμός έχει μεταφερθεί από τον...

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Δανία – Τρένο εκτροχιάστηκε

ΠΚ team ΠΚ team -
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολλοί τραυματίστηκαν,...

Μέλπω βάφτισαν το πρόβατο που διασώθηκε με το μηχανάκι – Από τη φωτιά, σε φάρμα vegan

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Μέλπω ονομάστηκε έτσι γιατί εκανε συνέχεια «μεεεε» καθ’...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST