Σοβαρός τραυματισμός πυροσβέστη στην Πελέη Αργολίδας

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο πυροσβέστης επιχειρούσε στην κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή όταν γλρίστρησε και έπεσε από ύψος σε βράχια.

Σοβαρός τραυματισμός ενός πυροσβέστη σημειώθηκε κατά την διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Κρανίδι Αργολίδας το απόγευμα της Παρασκευής 15 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος πυροσβέστης επιχειρούσε στην κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή Πελέη όταν έπεσε σε βραχώδη περιοχή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού του άτυχου άνδρα από το δύσβατο σημείο και με ασθενφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου.

Ανάλογα της σοβαρότητας της κατάστασης του τραυματία οι γιατροί θα κρίνουν αν θα γίνει μεταφορά σε κάποιο νοσοκομείο της Αργολίδας ή ακόμα και των Αθηνών με αεροδιακομιδή αν χρειαστεί.

Υπό έλεγχο η φωτιά

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο σύμφωνα με τον δήμαρχο Ερμιονίδας, Γιάννη Γεωργόπουλο.

Από την πρώτη στιγμή εκδήλωση της πυρκαγιά έσπευσαν επί τόπου 60 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 4 τμήματα πεζοπόρο της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 αεροπλάνα και 1 Έρικσον. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπύρωση.

