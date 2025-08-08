ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στον εορτασμό του Αγίου Μύρωνος Επισκόπου Κρήτης

Με λαμπρότητα και κατάνυξη, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού και πλήθους κόσμου, τελέστηκε από τον Σεβασμιότατο Mητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας Μύρων Κτιστάκη ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στη μνήμη του Αγίου Μύρωνος Επισκόπου Κρήτης του θαυματουργού, την Πέμπτη 7/8 στην ομώνυμη Τοπική Κοινότητα στην οποία είναι Πολιούχος.

Στον Μέγα Εσπερινό παραβρέθηκε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πισιδίας, Ιώβ, εκπρόσωπος του Οικουμενικού θρόνου.

Τον Αλέξη Καλοκαιρινό υποδέχτηκε στον Άγιο Μύρωνα ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Γιάννης Σηφάκης με τον οποίο ο Δήμαρχος Ηρακλείου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και για διάφορα ζητήματα της περιοχής.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αντάλλαξε ευχές με πολίτες και παρακολούθησε τον Εσπερινό μαζί με τους Αντιδημάρχους Νίκο Γιαλιτάκη, Τάσο Τσατσάκη, Γιάννη Τσαπάκη, τον Πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστα Βαρβεράκη, την Αντιπρόεδρο Μάρα Παναγιωτάκη, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Νίκο Κονταράκη, τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Μύρωνα Γιάννη Σηφάκη, την Κοινοτική Σύμβουλο Ελένη Χαιρέτη και τον Ειδικό Σύμβουλο Κώστα Πιλαφτσή. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η παραδοσιακή γιορτή στην πλατεία του οικισμού που οργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Μύρωνα.

Πανηγυρικά εορτάσθηκε η Εορτή της Θείας του...

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Επιτυχημένο το «ταξίδι» του Κύκλου...

Συνεχίζονται οι δράσεις με δύο νέους σταθμούς στο Μπιτζαριανό...

Πανηγυρικά εορτάσθηκε η Εορτή της Θείας του...

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Επιτυχημένο το «ταξίδι» του Κύκλου...

Συνεχίζονται οι δράσεις με δύο νέους σταθμούς στο Μπιτζαριανό...
