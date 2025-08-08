Πτώση βρέφους: Πώς έγινε η τραγωδία στο Γεράνι

Στο παλιό εγκαταλελειμμένο οίκημα όπου διέμενε προσωρινά το μωρό με την ανήλικη μητέρα του δεν υπηρχε προστατευτικό στα μπαλκόνια…

Σε ένα παλιό, εγκαταλελειμμένο οίκημα, ένα παλιό κατάλυμα, στο Γεράνι, είχαν βρει προσωρινά στέγη η ανήλικη Ρομά, μόλις 16 ετών, με το μόλις ενός έτους κοριτσάκι της που έπεσε από το μπαλκόνι και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Είχαν έρθει πρόσφατα στην Κρήτη και διέμεναν στο χώρο αυτό, το τελευταίο διάστημα, όπου, κατά πληροφορίες, δεν υπηρχε προστατευτικό στα μπαλκόνια.

Το μωρό, που φέρεται να μπουσουλούσε, διέφυγε της προσοχής της ανήλικης μητέρας και βρέθηκε στο κενό!

Μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στα επείγοντα του Νοσοκομείου Χανίων, με τραύματα στον θώρακα και το κεφάλι όπου εξετάστηκε από νευρολόγο και παιδοχειρουργό, διασωληνώθηκε, υπεβλήθη σε αξονική, όμως οι γιατροί έκριναν αναγκαίο να διακομισθεί στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Cretalive ο αναπληρωτής Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, κ. Στέλιος Κτενιαδάκης, το κοριτσάκι φέρει πολλαπλά τραύματα και είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η μητέρα συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερη, καθώς εκτός των άλλων, συνοδεύει το μωρό της στο νοσοκομείο.https://www.cretalive.gr/