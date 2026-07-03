Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προχωρά στην αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση του υπαίθριου αθλητικού χώρου πολλαπλών χρήσεων στην περιοχή του Σταυρού

Θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του 5ου δημοτικού σχολείου Αγίου Νικολάου και θα είναι διαθέσιμος στους πολίτες

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής του Αγίου Νικολάου για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και των κοινόχρηστων χώρων της πόλης, εισέρχεται σε τροχιά υλοποίησης η αναδιαμόρφωση και αναβάθμιση του υφιστάμενου υπαίθριου αθλητικού χώρου πολλαπλών χρήσεων στην περιοχή του Σταυρού, μετά την έγκριση της σχετικής μελέτης από τη Δημοτική Επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της στις 30 Ιουνίου 2026.

Απαντώντας στην ανάγκη για περισσότερες αθλητικές και ψυχαγωγικές υποδομές στην περιοχή του Σταυρού, όπως αυτή έχει αναδειχθεί από τους κατοίκους και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου, το έργο θα αναβαθμίσει και θα επαναφέρει σε λειτουργία έναν υφιστάμενο αλλά εγκαταλελειμμένο χώρο, μετατρέποντάς τον σε έναν σύγχρονο χώρο άθλησης και αναψυχής για τη σχολική κοινότητα και τους κατοίκους.

Το έργο, που έχει συνολικό προϋπολογισμό 100.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου, αφορά την κατασκευή υπαίθριου γηπέδου άθλησης, κυρίως καλαθοσφαίρισης, σε τμήμα των κοινόχρηστων χώρων ΚΧ 3641 και ΚΧ 364, εντός του σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Χουμεριάκου, Κρητών Αγωνιστών και Κεράς, δίπλα στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου.

Η περιοχή παρέμβασης έχει συνολική επιφάνεια 555 τ.μ. και αποτελεί το τμήμα των δύο κοινόχρηστων χώρων που παρέμενε μέχρι σήμερα ανεκμετάλλευτο. Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου στεγάζεται προσωρινά σε προκατασκευασμένες αίθουσες λόγω της έλλειψης κοινοφελών χώρων και της αυξημένης μαθητικής δυναμικότητας στην αναπτυσσόμενη περιοχή του Σταυρού.

Κατά τα έτη 2012-2013 είχαν πραγματοποιηθεί στην περιοχή έργα ανάπλασης και αισθητικής αναβάθμισης, που περιλάμβαναν διαμορφώσεις οδών, πλατειών, χώρων πρασίνου, στάθμευσης και κοινόχρηστων χώρων. Στον ΚΧ 3641 είχαν ήδη κατασκευαστεί τοιχεία περίφραξης, κερκίδες, βαθμίδες από σκυρόδεμα και ειδικό δάπεδο για χρήση ως χώρου παιχνιδιού, ενώ είχαν τοποθετηθεί και δύο μπασκέτες. Σήμερα, οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται σε κατάσταση εγκατάλειψης, με τις μπασκέτες κατεστραμμένες και τον χώρο να παραμένει ανενεργός.

Ο αναδιαμορφωμένος αθλητικός χώρος δεν θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες του σχολείου, αλλά θα είναι διαθέσιμος και στους πολίτες, ενώ μετά την ολοκλήρωση του έργου θα καθοριστεί κανονισμός λειτουργίας, ο οποίος θα προσδιορίζει τις ώρες χρήσης του από τη σχολική κοινότητα και το κοινό.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Με βάση τη μελέτη η οποία συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Μελετών του Δήμου Αγίου Νικολάου, η παρέμβαση περιλαμβάνει:

– διαμόρφωση αθλητικού χώρου επιφάνειας 350 τ.μ. για πολλαπλά αθλήματα, με κύρια χρήση την καλαθοσφαίριση και δυνατότητα προσαρμογής για πετοσφαίριση και handball,

– κατασκευή αγωνιστικού δαπέδου διαστάσεων 14,00 x 25,00 μέτρων,

– τοποθέτηση δύο σταθερών μπασκετών ολυμπιακού τύπου, ύψους 3,05 μέτρων,

– πρόβλεψη για τοποθέτηση δύο φορητών τερμάτων handball/ποδοσφαίρου και μεταλλικών στύλων με δίχτυ για πετοσφαίριση,

– κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου από σκυρόδεμα με ακρυλική βαφή και κατάλληλες διαγραμμίσεις για μπάσκετ, ποδόσφαιρο, handball και πετοσφαίριση,

– διαμόρφωση ελεύθερου χώρου αναψυχής επιφάνειας 205 τ.μ. με καθιστικά,

– τοποθέτηση προστατευτικών ασφαλείας στις μπασκέτες, στις εστίες και στους ορθοστάτες βόλεϊ,

– κατασκευή νέου τοιχείου αντιστήριξης επί της οδού Χουμεριάκου και περίφραξη με αντιανεμικό δίκτυ,

– τοποθέτηση νέας μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας εισόδου από την οδό Χουμεριάκου και διατήρηση της υφιστάμενης εισόδου προς το σχολικό συγκρότημα,

– απομάκρυνση των δέντρων που εμποδίζουν τη χρήση του χώρου,

– εγκατάσταση τεσσάρων αυτόνομων φωτιστικών με ηλιακά πάνελ,

– τοποθέτηση ενός διπλού κρουνού (βρύσης),

– τοποθέτηση δύο μεταλλικών κάδων απορριμμάτων και πέντε μεταλλικών παγκακιών.

Για την υλοποίηση του έργου προβλέπονται επίσης εργασίες αποξήλωσης υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων και μπασκετών, εκσκαφές, καθαιρέσεις, εξυγιαντικές στρώσεις, επιχώσεις, κοπή δέντρων, κατασκευή νέων σκυροδεμάτων, χρωματισμοί, προσαρμογή υφιστάμενου φρεατίου και εργασίες επί των υφιστάμενων δικτύων.