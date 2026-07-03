«Ανοιχτά Σχολεία»: 11 σχολικές αυλές ανοίγουν αυτό το καλοκαίρι για τα παιδιά του Δήμου Χανίων

Ο Δήμος Χανίων συνεχίζει και φέτος το πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία», προσφέροντας στα παιδιά ασφαλείς, ελεύθερους και φιλόξενους χώρους παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης στις γειτονιές τους.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, με τις σχολικές αυλές να παραμένουν ανοιχτές κάθε μέρα, κατά τις απογευματινές ώρες, από τις 18:00 έως τις 22:00.

Στο φετινό πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία» συμμετέχουν οι αυλές των παρακάτω σχολικών μονάδων:

• 5ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

• 6ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

• 10ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

• 12ο–18ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

• 13ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

• 14ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

• 15ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

• 17ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

• 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουρνιών

• Δημοτικό Σχολείο Χρυσοπηγής

• 1ο–2ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατά

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον σχεδιασμό του Δήμου Χανίων για την αξιοποίηση των σχολικών υποδομών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να αξιοποιούν τους αύλειους χώρους των σχολείων τους και κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, σε ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανοιχτά Σχολεία», προγραμματίζονται παιδαγωγικές, πολιτιστικές και δημιουργικές δράσεις, σε συνεργασία με Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και τοπικούς φορείς,

με στόχο την ενεργοποίηση των σχολικών κοινοτήτων και την περαιτέρω ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου των σχολείων στις γειτονιές. Το αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Χανίων.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων, Ζαχάρης Μαυριδάκης, επεσήμανε ότι η θετική ανταπόκριση που γνώρισε η περσινή πιλοτική εφαρμογή αποτέλεσε το έναυσμα για τη διεύρυνση του προγράμματος.

«Μετά τη θετική ανταπόκριση που γνώρισε η περσινή πιλοτική εφαρμογή, προχωρούμε και φέτος στη διεύρυνση του δικτύου των ανοιχτών σχολικών αυλών, εντάσσοντας ακόμη περισσότερες σχολικές μονάδες στο πρόγραμμα “Ανοιχτά Σχολεία”. Στόχος μας είναι τα σχολεία να παραμένουν ζωντανά

κύτταρα των γειτονιών και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προσφέροντας στα παιδιά ασφαλείς χώρους για παιχνίδι, συνάντηση και δημιουργική απασχόληση. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ενισχύει την καθημερινότητα των οικογενειών και αναδεικνύει τον κοινωνικό ρόλο του δημόσιου σχολείου, με την προοπτική να καθιερωθεί ως ένας σταθερός θεσμός για τον Δήμο Χανίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ευθύνη για το άνοιγμα και το κλείσιμο των σχολικών χώρων έχει ανατεθεί σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Δήμου Χανίων. Σε όλους τους χώρους θα υπάρχει σχετική ενημερωτική σήμανση, σύμφωνα με την οποία η ευθύνη για την παρουσία και τη δραστηριότητα στον χώρο ανήκει αποκλειστικά στους παρευρισκόμενους, ενώ για τους ανήλικους η αστική ευθύνη βαρύνει τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους.