Ο Δήμος Ηρακλείου για την προσωρινή χρήση κοινής ωφέλειας του χώρου στον οποίο θα ανεγερθεί το νέο Δικαστικό Μέγαρο

Με αφορμή ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου (ΔΣΗ) για το ζήτημα της προσωρινής χρήσης του χώρου που πρόκειται να ανεγερθεί το νέο Δικαστικό Μέγαρο ως χώρου δωρεάν στάθμευσης οχημάτων, και για την αποφυγή παρερμηνειών, ο Δήμος Ηρακλείου διευκρινίζει τα εξής:

Ο Δήμος Ηρακλείου, όπως και ο ΔΣΗ, είναι αντίθετος σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα οδηγούσε σε καθυστέρηση την έναρξη των εργασιών ανέγερσης του νέου Δικαστικού Μεγάρου. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι και θα παραμείνει επισπεύδων του έργου, για την έναρξη του οποίου απαιτείται χρόνος τουλάχιστον δύο ετών, σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Υποδομών.

Όπως αναγνωρίζει ο ΔΣΗ, σήμερα γίνεται χρήση του συγκεκριμένου χώρου για στάθμευση από ιδιωτικό φορέα. Η προσωρινή απόδοση του ίδιου χώρου στην κοινή ωφέλεια, προς όφελος όλων των δημοτών, δεν θα παρακωλύσει στο ελάχιστο την έναρξη κατασκευής του Δικαστικού Μεγάρου. Αυτός είναι άλλωστε και όρος που έχει θέσει ο ίδιος ο Δήμος Ηρακλείου, στην πρότασή του προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Δήμος Ηρακλείου ήταν και παραμένει στο πλευρό του ΔΣΗ, γεγονός που αναγνωρίζεται και από την ανακοίνωση του Συλλόγου. Έχει άλλωστε συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων που βελτιώνουν τις συνθήκες απονομής της Δικαιοσύνης μέσω παραχωρήσεων δημοτικών χώρων (3ου ορόφου Δημοτικού Κτιρίου της Πλ. Δασκαλογιάννη από το 2011 και αίθουσας Μανώλη Καρέλλη Δημοτικού Κτιρίου οδού Ανδρόγεω από το 2024).

Στο ίδιο πνεύμα και θα συνεχίσει, ευελπιστώντας ότι σε αυτή την υπόθεση που αφορά την βελτίωση της καθημερινότητας στο Ηράκλειο, χωρίς να προκαλεί κανένα απολύτως πρόβλημα στην ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου, ο ΔΣΗ και τα μέλη του θα είναι αρωγοί της προσπάθειας αυτής.

Ο Δήμος Ηρακλείου θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να γίνει πραγματικότητα στον συντομότερο δυνατόν χρόνο το Νέο Δικαστικό Μέγαρο, το οποίο έχει απόλυτη ανάγκη ο τόπος μας.