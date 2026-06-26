Ο ευρωπαϊκός καύσωνας θα επεκταθεί στην Ελλάδα – Προειδοποίηση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού

Ο καύσωνας των τελευταίων ημερών, ο οποίος είναι «ο πιο σφοδρός και παρατεταμένος» που έχει ζήσει ποτέ η Δυτική Ευρώπη, θα μετακινηθεί στα Βαλκάνια τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Κείμενο Βαγγέλης Πρατικάκης

Ο πρωτοφανής για την εποχή καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη θα μετακινηθεί τις επόμενες ημέρες προς τα Βαλκάνια και θα επηρεάσει την Ελλάδα, προειδοποίησε την Παρασκευή ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO).

Το κύμα ζέστης, το οποίο έφερε θερμοκρασίες έως και 18 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, οφείλεται στο φαινόμενο του «Ωμέγα Εμποδιστή», μια θερμή μάζα αέρα από την Αφρική που έχει παγιδευτεί πάνω από τη Δυτική Ευρώπη.

Σύμφωνα με το περιφερειακό ευρωπαϊκό κέντρο του WMO, το κύμα ζέστης θα εξαπλωθεί σε μεγάλο τμήμα της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης τις επόμενες δύο εβδομάδες, με τα Βαλκάνια να εκτιμάται ότι θα βρεθούν στο επίκεντρο.

Εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν αυτές τις ημέρες αγκαλιά με τον ανεμιστήρα. Μέχρι σήμερα τα κλιματιστικά θεωρούνταν αχρείαστα (Reuters)

Τροπικές νύχτες

Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στη λίστα των χωρών όπου η θερμοκρασία αναμένεται να υπερβεί τα κανονικά επίπεδα κατά 3 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Σε πολλές περιοχές οι ημερήσιες θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 35°C, ενώ για διάστημα αρκετών ημερών αναμένονται «τροπικές νύχτες», κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς.

Οι υψηλές θερμοκρασίες στη διάρκεια της νύχτας καταπονούν τον οργανισμό και αυξάνουν τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, επισήμανε ο Αρμέλ Καστελάν, τεχνικός σύμβουλος του WMO.

«Για την εκτίμηση των επιπτώσεων ενός καύσωνα στην υγεία, οι ελάχιστες θερμοκρασίες είναι συχνά πιο ενδεικτικές από τις μέγιστες τιμές που καταγράφονται το απόγευμα» είπε.

«Μια ημέρα κατά την οποία η θερμοκρασία φτάνει τους 38°C αλλά πέφτει στους 18°C τη νύχτα, είναι πολύ διαφορετική από μια ημέρα που φτάνει τους 36°C και παραμένει πάνω από τους 25°C όλη τη νύχτα. Το δεύτερο σενάριο ενέχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία», εξήγησε.

Η κατάσταση θα είναι χειρότερη στα αστικά κέντρα, όπου εμφανίζεται το φαινόμενο της θερμικής νησίδας. Οι θερμοκρασίες μπορεί έτσι να ξεπεράσουν έως και 5 βαθμούς τις μέγιστες τιμές σε πιο αραιοκατοικημένες περιοχές.

Η ανακοίνωση του οργανισμού εκδόθηκε ως καθοδήγηση για τις εθνικές μετεωρολογικές και υδρολογικές αρχές προκειμένου να εκδοθούν προειδοποιήσεις σε εθνικό επίπεδο.

Μέχρι σήμερα, τα μελτέμια ήταν ο κύριος λόγος που η Ελλάδα παρέμενε κοντά στις κανονικές για την εποχή τιμές.

Παριζιάνοι δροσίζονται σε κλιματιζόμενο χώρο του 17ου διαμερίσματος στις 25 Ιουνίου (Reuters)

Ιστορικός καύσωνας

Σύμφωνα με ταχεία ανάλυση της ερευνητικής κοινοπραξίας World Weather Attribution, ο τρέχων καύσωνας είναι «ο πιο σφοδρός και παρατεταμένος» που έχει πλήξει ποτέ τη Δυτική Ευρώπη.

Η ανάλυση δείχνει μάλιστα ότι ένας τέτοιος καύσωνας θα ήταν «πρακτικά αδύνατο» να συμβεί χωρίς την επίδραση της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Εδώ και αρκετές ημέρες η κατάσταση είναι δραματική στη Γαλλία, με τη θερμοκρασία στο Πουλαουέν, που βρίσκεται στα δυτικά της χώρας, να φτάνει τους 43,8 βαθμούς.

Στις 24 Ιουνίου, η Γαλλία έζησε τη θερμότερη μέρα που έχει καταγράψει ποτέ, με τη μέση θερμοκρασία να φτάνει τους 30°C και τη μέση νυχτερινή θερμοκρασία σε όλη την επικράτεια να φτάνει στο νέο ρεκόρ των 22 °C.

Στις 23 και 24 του μήνα, η Ισπανία κατέγραψε ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, με τις θερμοκρασίες σε αρκετούς σταθμούς να υπερβαίνουν τους 40°C. Στην πόλη του Μπιλμπάο, έφτασε τους 42,7.

Στη Βρετανία, το ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο καταρρίφθηκε τρεις φορές, με τη νότια Αγγλία να βράζει στους 36,4°C, σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα.

Σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα βρίσκονται επίσης μεγάλα τμήματα της Βρετανίας και της Ολλανδίας.