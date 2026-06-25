Πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας – Όλα τα κριτήρια

Τι προβλέπει η επιδότηση.

Ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet, να ελέγξουν αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη σχετική πλατφόρμα ΕΔΩ: ώστε να προετοιμαστούν έγκαιρα για την υποβολή των αιτήσεων που ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου.

Τι προβλέπει η επιδότηση

Το πρόγραμμα προσφέρει ισχυρά οικονομικά κίνητρα για την αναβάθμιση των ακινήτων, καθώς το ύψος ενίσχυσης φτάνει έως και το 95% του κόστους των εργασιών.

Το πλαφόν της ενίσχυσης διαμορφώνεται στις 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ωστόσο, το μέγιστο ποσοστό (95%) αφορά ακίνητα σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία).

Για να κριθεί επιλέξιμη μια κατοικία, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα εξής κριτήρια. Το έτος κατασκευής, δηλαδή η οικοδομική άδεια πρέπει να έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 και το εμβαδόν να είναι έως 120 τ.μ. (το όριο αυξάνεται στα 150 τ.μ. αποκλειστικά για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες).

Επιπλέον, η ενεργειακή κλάση του ακινήτου θα πρέπει να κατατάσσεται έως και την ενεργειακή κατηγορία Γ.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτές κατοικίες που είτε κατοικούνται είτε παρέμειναν κενές κατά τη διετία 2024-2025.

Αλλά υπάρχουν και περιορισμοί, αφού αποκλείονται ακίνητα που είναι καταχωρημένα σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb) ή έχουν ενταχθεί σε άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα εξοικονόμησης μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.

Πώς θα γίνει η αξιολόγηση

Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει σταδιακά με βάση το ύψος του προϋπολογισμού. Απόλυτη προτεραιότητα θα δοθεί στα αιτήματα που αφορούν χαμηλότερα ποσά επιδότησης, ενώ στη συνέχεια θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις που προσεγγίζουν το ανώτατο όριο των 36.000 ευρώ.