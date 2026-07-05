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Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος στην αλλαγή διοίκησης του 546 Α/Μ Τάγματος Πεζικού Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Κατόπιν προσκλήσεως και με την άδεια του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, το πρωί της Παρασκευής, 3ης Ιουλίου 2026, παρέστη στην τελετή παράδοσης-παραλαβής της διοίκησης του 546 Α/Μ Τάγματος Πεζικού, στο Στρατόπεδο «Οπλαρχηγού Ιωάννη Δασκαλογιάννη», στο Ηράκλειο.

Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τον απερχόμενο Διοικητή κ. Αθανάσιο Βασιλακόπουλο, ο οποίος θα συνεχίσει την υπηρεσία του στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, καθώς και τον νέο Διοικητή κ. Αριστείδη Τσατσάκη, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από τη γενέτειρα του Σεβασμιωτάτου, το χωριό Σταυράκια Ηρακλείου.

Ο Σεβασμιώτατος επίσης είχε τη χαρά της αναστροφής με τους στρατιωτικούς και τους άλλους προσκεκλημένους, με τους οποίους συζήτησε θέματα της επικαιρότητας.

Την τελετή ιερολόγησε, ως εκπρόσωπος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, ο Βοηθός αυτού, Θεοφιλ. Επίσκοπος Κνωσού κ. Μεθόδιος, συμπαραστατούμενος από τον στρατιωτικό ιερέας και κληρικούς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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