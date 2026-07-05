Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος στα ονομαστήρια του Σεβ. Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέου

Το απόγευμα της Παρασκευής, 3ης Ιουλίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μετέβη στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου και έλαβε μέρος στον Εόρτιο Εσπερινό επί τη μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης, του Ιεροσολυμίτου, στον πανηγυρίζοντα φερώνυμο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, ευχόμενος καταλλήλως και στον εορτάζοντα Ποιμενάρχη, Σεβ. Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Πρόδρομος, μαζί με τον οικείο Ποιμενάρχη, Σεβ. κ. Ανδρέα, υποδέχθηκαν, προ της ενάρξεως του Εσπερινού, αποτμήματα Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους και της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας, τα οποία εκόμισε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας και Ηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τοπλού Σητείας.

Κατά τον Αρχιερατικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος και συγχοροστάτησαν ο Σεβ. Ποιμενάρχης, Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Πρόδρομος και ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Κνωσού κ. Μεθόδιος, ο οποίος και κήρυξε γλαφυρά και θεολογικά τον Θείο λόγο.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος διερμήνευσε τα αισθήματα αγάπης και τιμής του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου και όλων των Σεβ. Αρχιερέων της Εκκλησίας Κρήτης, ενώ ο εορτάζων Ποιμενάρχης αντιφώνησε ευχαριστώντας όλους προσωπικά για τη συμμετοχή, την παρουσία και τις εκδηλώσεις της αγάπης τους.

Ακολούθησε λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων εντός του Αρκαλοχωρίου και στη συνέχεια εόρτια τράπεζα προς όλους.

Παρέστησαν Βουλευτές, τοπικοί Άρχοντες, Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και πλήθος πιστών.