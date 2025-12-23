ΔιεθνήΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, πλαισιώνεται με ένα φαντασμαγορικό καστ με τον Ματ Ντέιμον να υποδύεται τον Οδυσσέα – Τον Ιούλιο του 2026 η πρεμιέρα.

Στον «αέρα» βρίσκεται το τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη, Κρίστοφερ Νόλαν με τίτλοτ «Οδύσσεια», που βασίζεται στο έπος του Ομήρου.

Την ταινία πλαισιώνει ένα φαντασμαγορικό καστ, γεμάτο από αστέρες του Χόλιγουντ, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον, στον ρόλο του Οδυσσέα, ακολουθώντας το ταξίδι του από τον Τρωϊκό Πόλεμο μέχρι την μακρά επιστροφή του στην Ιθάκη.

 

Στη ταινία συμμετέχει επίσης ο Τομ Χόλαντ, στον ρόλο του Τηλέμαχου, η Αν Χάθαγουει στον ρόλο της Πηνελόπης, η Ζεντάγια, ενσαρκώνοντας την Θεά Αθηνά ο Ρόμπερτ Πάτινσον που θα υποδυθεί τον Ερμή και η Σαρλίζ Θερόν ως μάγισσα Κίρκη.

Το καστ συμπληρώνουν οι Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μπιλ Ίργουιν, Μία Γκοθ, Μπένι Σάφντι, Σαμάνθα Μόρτον, Κόρεϊ Χόκινς, Έλιοτ Πέιτζ, Χίμες Πατέλ, Τζον Λεγκουιζάμο, Γουίλ Γιουν Λι, Ράφι Γκαβρόν, Σάιλο Φερνάντεζ, Νικ Ε. Ταραμπέι και Τζέσι Γκαρσίασε άγνωστους ρόλους.

Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές τοποθεσίες σε πολλά μέρη του κόσμου, από τη Μάλτα και τη Σκωτία, μέχρι την Ιταλία, το Μαρόκο, την Ισλανδία, ενώ το καστ πέρασε «μια βόλτα» και από τα μέρη μας. Σκηνές γυρίστηκαν και στην έρημο Σαχάρα, ενώ οι τελευταίες σκηνές γυρίστηκαν στο Λος Άντζελες.

Με προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια είναι το πρώτο φιλμ που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, δια χειρός Χόιτε Βαν Χοϊτέμα. Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους από την Universal Pictures τον Ιούλιο 2026.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τουρκία: Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος που...

0
Θρίλερ στην Τουρκία. Χάθηκε από τα ραντάρ μετά την απογείωσή...

Οι πιο παράξενες αλλαγές στη στάθμη της...

0
Ο ωκεανός είναι ανέκαθεν άνισος, και αυτή η ανισότητα...

Τουρκία: Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος που...

0
Θρίλερ στην Τουρκία. Χάθηκε από τα ραντάρ μετά την απογείωσή...

Οι πιο παράξενες αλλαγές στη στάθμη της...

0
Ο ωκεανός είναι ανέκαθεν άνισος, και αυτή η ανισότητα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τουρκία: Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πώς θα αλλάξετε πλακάκια και υδραυλικά με επιδότηση έως 36.000 ευρώ το 2026

ΠΚ team ΠΚ team -
Η μεγάλη διαφορά του προγράμματος σε σχέση με τα...

Τουρκία: Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης

ΠΚ team ΠΚ team -
Θρίλερ στην Τουρκία. Χάθηκε από τα ραντάρ μετά την απογείωσή...

Βραβεία ΠΣΑΤ: Κορυφαίοι Καραλής, Πλευρίτου και Εθνική πόλο γυναικών

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι νικητές των φετινών βραβείων. Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος...

Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ

ΠΚ team ΠΚ team -
Για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων, οι τιμές επιδότησης παραμένουν...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST