Τουρκία: Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης

Θρίλερ στην Τουρκία.
Χάθηκε από τα ραντάρ μετά την απογείωσή από την Άγκυρα το αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης.
Συγκεκριμένα, η επικοινωνία με ένα ιδιωτικό τζετ το οποίο απογειώθηκε από την πρωτεύουσα της Τουρκίας, την Άγκυρα και στο οποίο φέρεται να επέβαινε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης διακόπηκε.
Το ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon, στο φέρεται να βρισκόταν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης Μοχάμεντ Αλί ΑλΧαντάντ και η συνοδεία του, χάθηκε από τα ραντάρ λίγο μετά την απογείωσή του.
Ο εναέριος χώρος πάνω από την Άγκυρα έκλεισε για τις πτήσεις μετά το συμβάν.
