Διεθνή

Τουρκία: Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Θρίλερ στην Τουρκία.

Χάθηκε από τα ραντάρ μετά την απογείωσή από την Άγκυρα το αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης.

Συγκεκριμένα, η επικοινωνία με ένα ιδιωτικό τζετ το οποίο απογειώθηκε από την πρωτεύουσα της Τουρκίας, την Άγκυρα και στο οποίο φέρεται να επέβαινε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης διακόπηκε.

Το ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon, στο φέρεται να βρισκόταν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης Μοχάμεντ Αλί ΑλΧαντάντ και η συνοδεία του, χάθηκε από τα ραντάρ λίγο μετά την απογείωσή του.

Ο εναέριος χώρος πάνω από την Άγκυρα έκλεισε για τις πτήσεις μετά το συμβάν.

 

Πηγή: https://www.ertnews.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας του...

0
Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, πλαισιώνεται με ένα φαντασμαγορικό...

Οι πιο παράξενες αλλαγές στη στάθμη της...

0
Ο ωκεανός είναι ανέκαθεν άνισος, και αυτή η ανισότητα...

«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας του...

0
Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, πλαισιώνεται με ένα φαντασμαγορικό...

Οι πιο παράξενες αλλαγές στη στάθμη της...

0
Ο ωκεανός είναι ανέκαθεν άνισος, και αυτή η ανισότητα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Οι πιο παράξενες αλλαγές στη στάθμη της θάλασσας παγκοσμίως: Γιατί αυτός ο ωκεανός συμπεριφέρεται τόσο ασυνήθιστα
Επόμενο άρθρο
«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

ΠΚ team ΠΚ team -
Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, πλαισιώνεται με ένα φαντασμαγορικό...

Πώς θα αλλάξετε πλακάκια και υδραυλικά με επιδότηση έως 36.000 ευρώ το 2026

ΠΚ team ΠΚ team -
Η μεγάλη διαφορά του προγράμματος σε σχέση με τα...

Βραβεία ΠΣΑΤ: Κορυφαίοι Καραλής, Πλευρίτου και Εθνική πόλο γυναικών

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι νικητές των φετινών βραβείων. Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος...

Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ

ΠΚ team ΠΚ team -
Για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων, οι τιμές επιδότησης παραμένουν...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST