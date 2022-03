Οι 3 ξηροί καρποί που αδυνατίζουν

Συνοδεύουν το κρασί ή το ποτό μας ενώ παλιότερα οι ξηροί καρποί είχαν την τιμητική τους στις γιορτινές περιόδους. Πλέον γνωρίζουμε την ωφέλιμη τους δράση και επάξια έχουν κερδίσει μια θέση στο καθημερινό μας διαιτολόγιο. Μάλιστα, σύμφωνα με τους ειδικούς στο τομέα της διατροφής, ορισμένοι από αυτούς μπορούν να ενισχύσουν το αδυνάτισμα, συμβάλλοντας στην μείωση των επιπέδων του λίπους.

Ποιοι ξηροί καρποί αδυνατίζουν;

Brazil nuts

Εξωτικοί και απολαυστικοί, αποτελούν την πλουσιότερη πηγή σε σελήνιο, συστατικά που όχι μόνο παίζει βασικό ρόλο στο μεταβολισμό, το ανοσοποιητικό και την αναπαραγωγική υγεία, αλλά βοηθά επίσης το σώμα να απορροφήσει τη βιταμίνη Ε, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή εμφάνισης καταρράκτη.

Επίσης είναι γεμάτα θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν συνολικά την υγεία, όπως χαλκός, ψευδάργυρος και κάλιο.

Καρύδια

Με περίπου 13 γραμμάρια ανά μερίδα, τα καρύδια είναι μια από τις καλύτερες διατροφικές επιλογές για την απώλεια βάρους.

Περίπου 30 γραμμάρια καρύδια (περίπου ένα τέταρτο φλιτζάνι, ή 14 μισά καρύδια) παρέχουν 18 γραμμάρια καλών λιπαρών, 4 γραμμάρια πρωτεΐνης, 2 γραμμάρια ινών, σχεδόν το 50% του ημερήσιου στόχου για το μαγγάνιο και μικρότερες ποσότητες μαγνησίου, σιδήρου, ασβεστίου, και βιταμίνες Β.

Αμύγδαλα

Τα αμύγδαλα, πλούσια στο αμινοξύ L-αργινίνη, μπορούν πραγματικά να σας βοηθήσουν να κάψετε περισσότερο λίπος και υδατάνθρακες κατά τη διάρκεια της προπόνησης, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Journal of the International Society of Sports Nutrition.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό European Journal of Nutrition, βρήκε ότι οι συμμετέχοντες που είχαν εντάξει στη δίαιτά τους αμύγδαλα έχασαν περισσότερο βάρος συγκριτικά με εκείνους που έτρωγαν σύνθετους υδατάνθρακες.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας παρατηρήθηκε ότι οι συμμετέχοντες που έτρωγαν καθημερινά αμύγδαλα ως σνακ, δεν πάχυναν, παρά το γεγονός ότι προσλάμβαναν εξτρά θερμίδες. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπεράσμα ότι το βάρος τους δεν αυξήθηκε, επειδή ένιωθαν χορτάτοι και δεν έτρωγαν κάτι άλλο μεταξύ των γευμάτων τους.