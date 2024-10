Οι τρόποι με τους οποίους καταστρέφετε τη σεξουαλική σας ζωή

Με το πόσο πολύ μιλάμε για το σεξ στην ποπ κουλτούρα, σε διαδικτυακές στήλες σχέσεων και σε ποτά μεταξύ στενών φίλων, τίθεται το εξής ερώτημα: Πόσο σημαντικό είναι το σεξ σε μια σχέση;

Το ερώτημα μπορεί είναι ακόμα πιο πιεστικό αν εσείς οι ίδιοι βρίσκεστε σε μια σχέση όπου το σεξ δεν είναι ακριβώς τόσο καλό όσο εσείς ή ο σύντροφός σας θα θέλατε να είναι.

Όμως υπάρχει τρόπος να το διορθώσετε, γνωρίζοντας όχι μόνο τι πρέπει (για το οποίο έχουν γραφτεί άπειρα άρθρα στο διαδίκττυο) να κάνετε αλλά και με το να ξέρετε τι δεν πρέπει να κάνετε.

Ακολουθούν κάποιοι τρόποι με τους οποίους μπορεί να καταστρέφετε τη σεξουαλική σας ζωή εν αγνοία σας.

Η κρεβατοκάμαρά σας είναι πολύ ακατάστατη

«Μελέτες δείχνουν ότι η ακαταστασία σκοτώνει τη λίμπιντο. Ένας ακατάστατος και αποδιοργανωμένος χώρος μπορεί να προκαλέσει άγχος, το οποίο δεν είναι καλό για τη σεξουαλική μας ζωή», λέει η σεξουαλική παιδαγωγός Portia Brown. «Μπορεί να πιάσετε τον εαυτό σας να σκέφτεται: «Γιατί δεν έχω μαζέψει τα άπλυτα;» αντί να εστιάζετε στην απόλαυση».

Κάνετε πολλές αγκαλιές

Αν το ένα άτομο θέλει συνεχώς περισσότερες αγκαλιές, ο σύντροφός του μπορεί να αρχίσει να νιώθει ότι πνίγεται. Όσο περισσότερο το επιδιώκουν, τόσο περισσότερο ο άλλος μπορεί να αποτραβηχτεί από κάθε σωματική τρυφερότητα, συμπεριλαμβανομένου του σεξ, με αποτέλεσμα και οι δύο σύντροφοι να νιώθουν πιο αποκομμένοι. «Καταλήγουν σε αυτό το καρουζέλ του ενός ατόμου που τραβιέται πίσω για να προσπαθήσει να διευρύνει την απόσταση και του άλλου που προσπαθεί να συρρικνώσει την απόσταση», λέει η Natasha Silverman, θεραπεύτρια σεξ και σχέσεων στο Relate. « Είναι ένας πραγματικά ανθυγιεινός κύκλος και για τους δύο ανθρώπους και μπορεί να αισθάνεται πολύ συναισθηματικά επιβλαβής για το άτομο που χρειάζεται περισσότερη σύνδεση».

Το «σεξουαλικό σας νόμισμα» είναι χαμηλό

Οποιαδήποτε ερωτικά-αισθησιακά φιλιά, υπαινικτικά βλέμματα και αγγίγματα που συμβαίνουν εκτός σεξ είναι «σεξουαλικό νόμισμα» – ένας όρος που επινοήθηκε από την Karen Gurney, κλινική ψυχολόγο και συγγραφέα του βιβλίου Mind the Gap και How to Not Let Having Kids Ruin Your Sex Life. «Το σεξουαλικό νόμισμα δημιουργεί ένα ρεύμα ή μια φόρτιση μεταξύ των συντρόφων», λέει η Miranda Christophers, ψυχοθεραπεύτρια σεξ και σχέσεων και κλινική διευθύντρια στο The Therapy Yard. Το πιο σημαντικό, δημιουργεί «έναν στενό δεσμό και μια σύνδεση μεταξύ των σεξουαλικών συντρόφων με τρόπο που διαφέρει από τις σχέσεις με άλλους». Το να μην έχετε αρκετό από αυτό μπορεί να μειώσει την επιθυμία.

Αν η ιδέα της εισαγωγής περισσότερων ερωτικών αγγιγμάτων έξω από την κρεβατοκάμαρα σας φαίνεται αμήχανη, σκεφτείτε ποια είδη φλερτ σας έχουν φανεί φυσικά ή οικεία στο παρελθόν και σε τι ήταν δεκτικός ο σύντροφός σας και επαναφέρετέ τα σιγά-σιγά.

Ασκείστε πάρα πολύ

«Οι άνθρωποι που κάνουν μακροχρόνιες και εξαντλητικές προπονήσεις αναφέρουν χαμηλότερη λίμπιντο κατά μέσο όρο από εκείνους που κάνουν ελαφριά έως μέτρια προπόνηση», λέει ο Justin Lehmiller, ερευνητής στο Ινστιτούτο Kinsey και οικοδεσπότης του Sex and Psychology Podcast. «Οι συχνές έντονες προπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν κόπωση και ορμονικές διαταραχές, τα οποία και τα δύο μπορούν να αποτελέσουν πραγματικό δολοφόνο της διάθεσης».

Κάνετε σεξ μετά το δείπνο

Δείπνο και μετά σεξ, αυτός είναι ο κανόνας, σωστά; Λάθος, λέει η Joan Price, σεξουαλική παιδαγωγός και συγγραφέας του βιβλίου Naked at Our Age: Talking Out Loud About Senior Sex. «Είναι πιο δύσκολο να διεγερθείς και να φτάσεις σε οργασμό όταν η ροή του αίματος πηγαίνει στο πεπτικό μας σύστημα αντί για τα γεννητικά μας όργανα».

«Κάντε σεξ όταν το επίπεδο ενέργειάς σας είναι υψηλό, όπως το πρωί ή το απόγευμα», λέει η Price, «και οπωσδήποτε πριν από το κύριο γεύμα σας, όχι μετά. Αν το πρόγραμμά σας δεν επιτρέπει σεξ κατά τη διάρκεια της ημέρας, γι’ αυτό υπάρχουν τα Σαββατοκύριακα!». Αν τα βράδια είναι ο μόνος χρόνος που έχετε μαζί, είτε προσπαθήστε να κάνετε σεξ πριν από το δείπνο είτε δώστε χρόνο στον εαυτό σας να χωνέψει πριν ξεκινήσετε.

Το κατοικίδιο σας εμποδίζει

«Δεδομένου ότι η προσοχή είναι τόσο σημαντική για το σεξ, οτιδήποτε το διαταράσσει – όπως το να παρατηρήσετε ότι ο σκύλος έχει πηδήξει στο κρεβάτι – μπορεί πραγματικά να μπει εμπόδιο στη σεξουαλική μας συμπεριφορά», λέει η Gurney. Αυτό επηρεάζει πολλούς από τους πελάτες της, ειδικά εκείνους που έχουν περιστασιακούς σεξουαλικούς συντρόφους, οι οποίοι «μπορεί να μην περιμένουν ότι ένα κατοικίδιο ζώο θα είναι θεατής όταν πηγαίνουν στο σπίτι κάποιου για να κάνουν σεξ για πρώτη φορά».

