Όλγα Κεφαλογιάννη – Μίνως Μάτσας: Οι αναρτήσεις για τα γενέθλια των παιδιών τους

Τεσσάρων ετών έγιναν ο Σαμουήλ και η Ελένη Μάτσα και οι γονείς τους τούς γιόρτασαν και διαδικτυακά.

ΗΌλγα Κεφαλογιάννη και ο Μίνως Μάτσας έχουν χωρίσει με ένα διαζύγιο που δεν ήταν, αυτό που λέμε, «ρόδινο».

Σήμερα, 6/9, όμως είναι μέρα γιορτής και για τα δύο σπιτικά τους και τη γιόρτασαν αμφότεροι ο καθένας μόνο του, με τα δίδυμα παιδιά τους που έχουν γενέθλια. Για τον γνωστό συνθέτη, μάλιστα, η μέρα έχει ακόμη μία ξεχωριστή σημασία.

«Διπλή χαρά, διπλή συγκίνηση»

Μία φωτογραφία με τα παιδιά της αγκαλιά δημοσίευση η Όλγα Κεφαλογιάννη, ενώ στη λεζάντα μοιράστηκε μερικά λόγια για την ημέρα.

Σήμερα ο Σαμουήλ και η Ελένη κλείνουν τα 4!

Δίδυμη χαρά, διπλή συγκίνηση.

Η αγάπη μου για εκείνους: Ανεξάντλητη.

Κάθε ευχή μου ξεκινά και τελειώνει με την υγεία και την ευτυχία τους.

Και μαζί, η δέσμευση: να μεγαλώσουν με όσα έχουν αξία.

Αγάπη. Σεβασμό. Αλήθεια.

Αυτά που αξίζει να υπερασπίζεσαι.

Αυτά για τα οποία αξίζει να αγωνίζεσαι.

Χρόνια πολλά!

Όσο για τις τούρτες; Το κάθε τιμώμενο πρόσωπο είχε τη δική του, πολύχρωμη, πιθανότατα, homemade, τούρτα, με τον αριθμό 4 και το όνομά του ως στολίδι.

Τριπλή γιορτή

Η ανάρτηση του Μίνου Μάτσα μιλούσε για 3 γενέθλια με 53 χρόνια διαφορά καθώς εκτός με τα παιδιά του μοιράζονται αυτή τη σημαντική μέρα στις ζωές τους.

«Να μας χαίρεστε», συνεχίζει στη λεζάντα και στη φωτογραφία τον βλέπουμε μαζί με τα διδυμάκια του μέσα σε ένα χώρο γεμάτο μουσικά όργανα και τα ντραμς σε πρώτο πλάνο.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη μίλησε ξεκάθαρα για το διαζύγιο και η μεγάλη δύναμή της είναι τα παιδιά της

Ο γάμος, τα παιδιά και ο χωρισμός

To ζευγάρι παντρεύτηκε στις 3 Μαΐου το 2021 με πολιτικό γάμο στις Σπέτσες, ενώ τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους.

H Όλγα Κεφαλογιάννη από την αρχή του ταξιδιού της στη μητρότητα δεν κρύφτηκε και θέλοντας να βοηθήσει κι άλλες γυναίκες, είχε μιλήσει ανοιχτά για την εξωσωματική γονιμοποίηση, τον τρόπο με τον οποίο απέκτησε εκείνη και ο σύζυγός της τα παιδιά τους.

«Μοιράστηκα την προσωπική µου εµπειρία για να περάσω ένα µήνυµα αισιοδοξίας και εμψύχωσης σε όλες τις γυναίκες που θέλουν και προσπαθούν να γίνουν µητέρες. Πρέπει να πάψουµε να αντιµετωπίζουµε το θέµα των δυσκολιών σύλληψης και της υποβοηθούµενης αναπαραγωγής ως ταµπού. Έχουµε πλέον τη δυνατότητα να µιλάµε ανοιχτά για αυτά τα θέµατα που µας απασχολούν, µας αφορούν και µας επηρεάζουν. Μην παρατάς αυτό που σου δίνει ελπίδα και δύναμη για ζωή. Μην παρατάς αυτό που η σκέψη του και μόνο σου προκαλεί αίσθηση ευτυχίας και πληρότητας», είχε πει η ίδια στην Ανθή Μιμηγιάννη και το Queen.gr για τον λόγο που θέλησε να μιλήσει ανοιχτά για τον τρόπο που ήρθαν στο κόσμο η κόρη και ο γιος της.

Παράλληλα, είχε αναφερθεί και στην στήριξη που βρήκε από τον Μίνω Μάτσα, λέγοντας:

Όλα ξεκίνησαν από την καταλυτική παρουσία του Μίνου, που ήταν και ο λόγος για τη μεγάλη και σημαντική αλλαγή στη ζωή μου. Έρχεται ένας άνθρωπος στη ζωή σου και αλλάζεις κι εσύ και η ζωή σου όλη. Συντελείται μέσα σου μια διαδικασία αναγέννησης και όλα αποκτούν μια διάσταση συναρπαστική, πανέμορφη. Η στήριξη από και προς το σύντροφό σου σε οδηγεί αναμφισβήτητα στο να εξελιχτείς και να δεις τα όνειρά σας να πραγματώνονται.

Η επίσημη δήλωση της Υπουργού για τις φήμες χωρισμού και η παράκληση

Όταν τον Σεπτέμβριο του 2024 οι φήμες για την προσωπική της ζωή φούντωσαν, θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια και το έκανε με την παρακάτω επίσημη δήλωση.

Στην πολιτική μου διαδρομή υπήρξα πάντα ειλικρινής και δεν κρύφτηκα ποτέ, ακόμη και για θέματα που δεν αφορούν αμιγώς την πολιτική αλλά άπτονται της προσωπικής ή της οικογενειακής μου ζωής. Τις τελευταίες ημέρες αντιμετωπίζω κρίση στον γάμο μου. Πρωταρχικό μέλημά μου είναι το συμφέρον των δύο παιδιών μου. Απευθύνω έκκληση να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους και η προσωπική τους ζωή. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που βιώνω , παραμένω αφοσιωμένη στα παιδιά μου και στα υπηρεσιακά μου καθήκοντα.