ΟΠΕΚΕΠΕ: Eνοχοι 57 παραγωγοί από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις

Ενοχοι κρίθηκαν 57 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ότι κατείχαν ή εκμεταλλεύονταν βοσκοτόπους στην Καστοριά, προκειμένου να λάβουν αγροτικές ενισχύσεις από το εθνικό απόθεμα.

Ωστόσο, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο έκρινε κατά πλειοψηφία το δικαστήριο αθώα μία παραγωγό κάνοντας δεκτό τον αυτοτελή ισχυρισμό της για εξάλειψη του αξιοποίνου, επειδή επέστρεψε εντόκως τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται περί τις 30.000 ευρώ. Παράλληλα, κάποιους εκ των καταδικασθέντων το δικαστήριο μετέτρεψε τις κατηγορίες και διόρθωσε προς τα κάτω τα ποσά των επιδοτήσεων που αναγράφονταν στο αρχικό κατηγορητήριο.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, ο οποίος κατέθεσε και ως βασικός μάρτυρας στη δίκη, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο, κατά τους ισχυρισμούς του, δηλώνονταν εκτάσεις από πρόσωπα που δεν είχαν καμία σχέση με την περιοχή. Κατά το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι εμπλεκόμενοι φέρονται ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για εκτάσεις που δήλωναν ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου.

Το δικαστήριο διέκοψε για την 1η Ιουλίου, προκειμένου να αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβάλει, αλλά και να απαντήσει στο αν συμφωνεί με την εισαγγελική πρόταση για νέα έρευνα σε βάρος δύο ελεγκτριών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέας Χαρικλεια Θάνου κατά την αγόρευσή της

ζήτησε να μην περιοριστεί η ποινική αξιολόγηση στους 58 κατηγορούμενους από την Κρήτη, αλλά να επεκταθεί και σε στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών ενισχύσεων.

Η κ. Θάνου, πρότεινε την ενοχή των κατηγορουμένων, αλλά και την αποστολή αντιγράφων της δικογραφίας στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες δύο ελεγκτριών και της προϊσταμένης του αρμόδιου γραφείου του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα αδικήματα της ψευδούς βεβαίωσης και της συνέργειας σε αυτήν, σε βαθμό κακουργήματος.https://www.kathimerini.gr/