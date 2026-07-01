Ορκωμοσία 9 νέων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης

Εννέα νέους υπαλλήλους που θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης όρκισε σήμερα Τετάρτη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Πρόκειται για τους:

-Κατερίνα-Φραντζέσκα Κονιδάκη του Γεωργίου ΠΕ Ψυχολογίας, αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Ηρακλείου

-Μαρίνα Κονσολάκη του Γεωργίου ΠΕ Γεωπόνων, αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Ηρακλείου

-Καλλιόπη Σφακιανάκη του Παύλου ΠΕ Χημικών, αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Ηρακλείου

-Αθανασία Ηλιοπούλου του Παναγιώτη ΠΕ Γεωπονίας, αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Ηρακλείου

-Μαρίνα Πουλή του Γεωργίου ΠΕ Ιχθυολόγων, αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Λασιθίου

-Ηλίας Πολυμέρου του Γεωργίου ΠΕ Γεωλόγων, αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Λασιθίου

-Γιώργος Πανταζής του Ηλία ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Ρεθύμνου

-Μυρτώ Αλεβίζου του Δημητρίου ΠΕ Γεωπόνων, αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Χανίων

-Βαγγέλης Σταυρίδης του Νικολάου ΠΕ Γεωπόνων, αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Χανίων.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ευχήθηκε στους νεοδιοριζόμενους καλή επιτυχία στα καθήκοντα τους και καλή σταδιοδρομία στη δημόσια διοίκηση, με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση πολίτη.