Πολιτικά Κρήτης

Ορκωμοσία 9 νέων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εννέα νέους υπαλλήλους που θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης όρκισε σήμερα Τετάρτη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Πρόκειται για τους:
-Κατερίνα-Φραντζέσκα Κονιδάκη του Γεωργίου ΠΕ Ψυχολογίας, αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Ηρακλείου

-Μαρίνα Κονσολάκη του Γεωργίου ΠΕ Γεωπόνων, αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Ηρακλείου

-Καλλιόπη Σφακιανάκη του Παύλου ΠΕ Χημικών, αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Ηρακλείου

-Αθανασία Ηλιοπούλου του Παναγιώτη ΠΕ Γεωπονίας, αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Ηρακλείου

-Μαρίνα Πουλή του Γεωργίου ΠΕ Ιχθυολόγων, αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Λασιθίου

-Ηλίας Πολυμέρου του Γεωργίου ΠΕ Γεωλόγων, αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Λασιθίου

-Γιώργος Πανταζής του Ηλία ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Ρεθύμνου

-Μυρτώ Αλεβίζου του Δημητρίου ΠΕ Γεωπόνων, αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Χανίων

-Βαγγέλης Σταυρίδης του Νικολάου ΠΕ Γεωπόνων, αναλαμβάνει καθήκοντα στην ΠΕ Χανίων.
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ευχήθηκε στους νεοδιοριζόμενους καλή επιτυχία στα καθήκοντα τους και καλή σταδιοδρομία στη δημόσια διοίκηση, με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση πολίτη.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Διπλή χαρά για τις δίδυμες Δημοκρατία (Τίνα)...

0
Μαζί σε όλα, μαζί και στην δύσκολη περίοδο των...

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 24 εκατομμύρια ευρώ...

0
Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το...

Διπλή χαρά για τις δίδυμες Δημοκρατία (Τίνα)...

0
Μαζί σε όλα, μαζί και στην δύσκολη περίοδο των...

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 24 εκατομμύρια ευρώ...

0
Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Διπλή χαρά για τις δίδυμες Δημοκρατία (Τίνα) και Γωγώ Ρασούλη.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Ηρακλείου:Ανοίγουν τα αναψυκτήρια στα Ενετικά Τείχη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Αλέξης Καλοκαιρινός στα αναψυκτήρια στις Πύλες Ιησού (έναρξη...

Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου: Αποχή έως τις 17 Ιουλίου για το Κτηματολόγιο – Ζητά παράταση στις διορθώσεις

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΟΔικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου...

Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης στα 75 του χρόνια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, σε...

Μεν. Μποκέας: «Ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός οφείλει να αναγνωρίσει το ενεργειακό και περιβαλλοντικό βάρος του Μαλεβιζίου»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Μαλεβιζίου ζητά δίκαιο χωροταξικό σχεδιασμό για τις...