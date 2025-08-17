ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Ανοιχτοί για το κοινό 18 φάροι σε όλη τη χώρα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Δείτε ποιους Φάρους μπορείτε να επισκεφθείτε στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Φάρων

Την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Φάρων, θα δοθεί η δυνατότητα επίσκεψης στο κοινό στους ακόλουθους φάρους:

Μεγάλο Έμβολο – Θεσσαλονίκη
Ακρωτήρι – Θήρα
Αρκίτσα – Φθιώτιδα
Καψάλι – Κύθηρα
Γουρούνι – Σκόπελος

Σκινάρι – Ζάκυνθος
Κρανάη – Γύθειο
Μελαγκάβι – Λουτράκι
Πλάκα – Λήμνος
Κόρακα – Πάρος

Αλεξανδρούπολη – Αλεξανδρούπολη
Ταίναρο – Λακωνία
Κακή Κεφαλή – Χαλκίδα
Βασιλίνα – Εύβοιας
Δουκάτο – Λευκάδα

Κατάκολο – Ηλεία
Δρέπανο – Πάτρα
Κόγχη – Σαλαμίνα

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα περιηγηθούν στους φάρους, να ενημερωθούν για τη συμβολή των Φάρων στην ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας, στην αξιοποίηση του Φαρικού δικτύου ως πολιτιστική κληρονομιά καθώς και την συνεισφορά των Φαροφυλάκων στην λειτουργία του εν λόγω δικτύου. Δυνατότητα επίσκεψης από τις 10.00 έως 14:00 και από τις 17:00 έως 20.00.

Για περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία και τα χαρακτηριστικά του κάθε Φάρου ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Φάρων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στη τελική ευθεία για την ΔΕΘ: Όλα...

0
Το εύρος και ο ρυθμός εφαρμογής θα κριθούν μέσα...

Προσωπικός αριθμός: Τι ισχύει για όσους δεν...

0
Ο προσωπικός αριθμός έχει μπει και επίσημα στην καθημερινότητα...

Στη τελική ευθεία για την ΔΕΘ: Όλα...

0
Το εύρος και ο ρυθμός εφαρμογής θα κριθούν μέσα...

Προσωπικός αριθμός: Τι ισχύει για όσους δεν...

0
Ο προσωπικός αριθμός έχει μπει και επίσημα στην καθημερινότητα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Στη τελική ευθεία για την ΔΕΘ: Όλα τα μέτρα που είναι στο τραπέζι
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ακριβή υπόθεση η φοιτητική στέγη στην Κρήτη – Που κυμαίνονται τα ενοίκια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Έχει υπογραφτεί ήδη η σύμβαση για τις νέες εστίες...

Έρχεται και πάλι η «Λευκή νύχτα» στα Χανιά – Την Πέμπτη 28 Αυγούστου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η «Λευκή Νύχτα» δίνει ζωή και χρώμα στην πόλη! Ο...

SOS Τροχαία Εγκλήματα: “η 17η Αυγούστου, ημέρα πένθους για την Κρήτη”

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από το τρομακτικό πολύνεκρο δυστύχημα που...

Χανιά: Μικρή αναβολή για την συναυλία της Νατάσσας Θεοδωρίδου στο Onar Seaside Lounge

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ένα αιφνίδιο τεχνικό πρόβλημα που παρά τις προσπάθειες δεν...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST