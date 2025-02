Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Δ/νση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?». Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου έως την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2025 συνοπτικά:

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2025

Αποκριάτικος μουσικός περίπατος με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου την οποία θα διευθύνει η Αρχιμουσικός Δέσποινα Σκανδαλάκη.

Ο μουσικός περίπατος θα ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί από την πλατεία Ελευθερίας και θα συνεχίσει μέσω της οδού Δαιδάλου με στάση στην πλατεία Λιονταριών, από εκεί θα κατευθυνθεί στην οδό Τ. Τζουλάκη, την Ίδης, την 1821, την Κόσμων και θα καταλήξει στην κρήνη Μπέμπο της Πλατείας Κορνάρου.

Πλατεία Ελευθερίας . Ώρα έναρξης: 11:00

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2025

Καστρινό Καρναβάλι: Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί!!!

Μουσική, χορός και άφθονο κέφι περιμένουν τους επισκέπτες και τους κατοίκους της πόλης που θα παρακολουθήσουν την καρναβαλική παρέλαση η οποία διοργανώνεται από τον Δήμο Ηρακλείου και τις Αντιδημαρχίες Πολιτισμού και Εθελοντισμού.

Η συγκέντρωση των ομάδων και η έναρξη της παρέλασης, λόγω των καιρικών συνθηκών, θα γίνει στην πλατεία του Αγίου Τίτου. Από εκεί, η παρέλαση θα διασχίσει την 25ης Αυγούστου προς την πλατεία των Λιονταριών, θα ανέβει τη Λεωφόρο Δικαιοσύνης και θα καταλήξει στην πλατεία του αρχαιολογικού μουσείου Ηρακλείου.

Την παρέλαση θα ανοίξει το άρμα με τον θρυλικό Γρύπα, το έμβλημα του Δήμου Ηρακλείου και θα ακολουθήσουν οι ομάδες:

• Ηλιοτρόπιο / Ξωτικά του Δάσους / Καραμέλες / Lego / Μουσικά όργανα / Cap kakes (ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου)

• Ζωγράφοι με παρτιτούρα, (Παιδικός Σταθμός-Νηπιαγωγείο Ροδομηλιά)

• Δημιουργία-Aqua Babies (Βρεφονηπιακός σταθμός-βρεφικό-παιδικό κολυμβητήριο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ)

• Τα Minions στο Ηράκλειο (Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 9ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου και 48ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου)

• Όνειρα Γλυκά (51ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου – 20ο & 56ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου)

• Οδυσσέας, ο Βιβλιοταξιδευτής (74ο Νηπιαγωγείο)

• Τρελοί Ζωγράφοι (Συλλόγος Γονέων & Κηδεμόνων 34ου Δημοτικού Σχολείου, 47ου, 68ου & 73ου Νηπιαγωγείων Ηρακλείου)

• Τα πιγκουινάκια (2ο και 5ο Δημοτικό, 2ο και 7ο Νηπιαγωγείο)

• Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα (3ο & 21ο Νηπιαγωγείο και 1ο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου ”Ανωγειανό”)

• Κουρσάροι της πισίνας (Δελφίνια Ηρακλείου)

• Παραμυθένιοι φίλοι (43ο Νηπιαγωγείο)

• Τα παραμύθια Once upon the time (Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γούβες)

• Μικροί Καλλιτέχνες και Ζωγράφοι (18ο Δημοτικό Ηρακλείου)

• Βάζουμε τα κλά(σ)ματα (52ο Δημοτικό Σχολείο)

• Λόρδα, Τσάντα και Κουτάλα (Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 13ο & 42ο Δημοτικά Σχολεία Ηρακλείου)

• Νιώσε τη Χαρά με το 36ο, (Σύλλογος Γονέων 36ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, «Το Σχολείο της Μελίνας»)

• Τα αστέρια του 11ου Γυμνασίου – Γεννήθηκες για να λάμπεις (11ο Γυμνάσιο)

• Matala Lovers

• Άκυροι (Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Λυκείου)

• Λογικά νπς είμαστε ρε

• Red Star Coffee

Πλατεία Αγίου Τίτου. Ώρα Έναρξης: 13:00

Θέατρο Σκιών: “Αχ! αυτή η γυναίκα σου”

Ο Γιουβάν, το Θέατρο Σκιών Κρήτης και η κεφάτη ορχήστρα τους θα φροντίσουν να μας μείνει αξέχαστη σε μικρούς και μεγάλους, η χαρούμενη πολύχρωμη υπερκωμωδία “Αχ! αυτή η γυναίκα σου”! Μια παράσταση γεμάτη ραφινάτο γέλιο, μουσική, τραγούδια και πολλές αποκριάτικες εκπλήξεις!

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα 18:00. Είσοδος 8 ευρώ. Διοργάνωση Δήμος Ηρακλείου-ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Κυριακή μετά την παρέλαση του Καρναβαλιού στο Ηράκλειο!

Ζωντανή Ορχήστρα επί σκηνής: Τηλέμαχος Αθανασιάδης: μπουζούκι, τραγούδι, Μιχάλης Ξανθής: κιθάρα, τραγούδι, Διονύσης Παπαμήτσος: πιάνο, Ανδρέας Τυμπακιανάκης: μπουζούκι, τραγούδι. Ώρα έναρξης: 18:00 – Είσοδος: 8€/ άτομο

Εγκαίνια έκθεσης «Πολιτική και Κοινωνία στην Κρητική Πολιτεία 1898-1913»

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και ο Δήμος Ηρακλείου σας καλούν στα Εγκαίνια της έκθεσης «Πολιτική και Κοινωνία στην Κρητική Πολιτεία 1898-1913» την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2025 και Ώρα 19:00

Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου (Λιοντάρια) .Είσοδος ελεύθερη

Περισσότερα για την έκθεση εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/politics-and-society-in-the-cretan-state-1898-1913/

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2025

Θέατρο τις Δευτέρες. Μαργαρίτα Βεριγάκη, Ένα παραμύθι της ψυχής

Η παράσταση Ένα παραμύθι της ψυχής, σε κείμενο και σκηνοθεσία της Μαργαρίτας Βεριγάκη, είναι ένα αλληγορικό παραμύθι για μεγάλους, στο οποίο οι πράξεις των ηρώων συμβολίζουν την «εργασία» που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος με τον εαυτό του, για να βρει τη αληθινή του φύση και να εναρμονιστεί μαζί της, να ανακαλύψει εκ νέου τις αρετές και την ευγενική ψυχή του και να τις χρησιμοποιήσει προς όφελος του εαυτού του και ολόκληρου του κόσμου. Η ιστορία του παραμυθιού εκτυλίσσεται σαν ένα κανονικό παραμύθι, με βασιλιάδες, πριγκίπισσες, δράκους και αλλόκοτα όντα, μονάχα που είναι λίγο παράξενο και προκαλεί ελαφρά παραφωνία σε ό,τι αφορά την αφέλεια και την κωμικότητα από τα οποία συνήθως δομείται ένα παραμύθι, ενώ συνδυάζεται με μονολόγους, διαλόγους και τραγούδια.

Συντελεστές:

Κείμενο/Σκηνοθεσία: Μαργαρίτα Βεριγάκη

Ηθοποιοί: Μαρία Αμανάκη, Μαργαρίτα Βεριγάκη, Χρήστος Καράνταης

Μουσική σύνθεση – Εκτέλεση : Αλέξανδρος Κανακάκης

Κοστούμια-Κατασκευές: Τατιάνα Μαρίνοβα

Κινησιολογία: Μαργαρίτα Βεριγάκη

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου(Πειραματική σκηνή). Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.cccc.gr/gr/artists-events-202425

On line Πρεμιέρα: Ξέφραγο Αμπέλι “Μια Μεγάλη Γιορτή

Η συναυλία με το Ξέφραγο Αμπέλι που είχε παρουσιαστεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Τειχών, τον Σεπτέμβριο του 2024 στην Πλατεία Προμαχώνα Ιησού από σήμερα θα είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου.

Η On line πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/Hed7xNjtkx8 και έπειτα θα παραμείνει διαθέσιμη on demand για το κοινό. Ψηφιακός Πολιτισμός – Heraklion Arts and Culture on YouTube

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2025

Θέατρο τις Δευτέρες. Μαργαρίτα Βεριγάκη, Ένα παραμύθι της ψυχής

Η παράσταση Ένα παραμύθι της ψυχής, σε κείμενο και σκηνοθεσία της Μαργαρίτας Βεριγάκη, είναι ένα αλληγορικό παραμύθι για μεγάλους, στο οποίο οι πράξεις των ηρώων συμβολίζουν την «εργασία» που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος με τον εαυτό του, για να βρει τη αληθινή του φύση και να εναρμονιστεί μαζί της, να ανακαλύψει εκ νέου τις αρετές και την ευγενική ψυχή του και να τις χρησιμοποιήσει προς όφελος του εαυτού του και ολόκληρου του κόσμου. Η ιστορία του παραμυθιού εκτυλίσσεται σαν ένα κανονικό παραμύθι, με βασιλιάδες, πριγκίπισσες, δράκους και αλλόκοτα όντα, μονάχα που είναι λίγο παράξενο και προκαλεί ελαφρά παραφωνία σε ό,τι αφορά την αφέλεια και την κωμικότητα από τα οποία συνήθως δομείται ένα παραμύθι, ενώ συνδυάζεται με μονολόγους, διαλόγους και τραγούδια.

Συντελεστές:

Κείμενο/Σκηνοθεσία: Μαργαρίτα Βεριγάκη

Ηθοποιοί: Μαρία Αμανάκη, Μαργαρίτα Βεριγάκη, Χρήστος Καράνταης

Μουσική σύνθεση – Εκτέλεση : Αλέξανδρος Κανακάκης

Κοστούμια-Κατασκευές: Τατιάνα Μαρίνοβα

Κινησιολογία: Μαργαρίτα Βεριγάκη

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου(Πειραματική σκηνή). Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.cccc.gr/gr/artists-events-202425

Αποκριάτικη συναυλία με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου την οποία θα διευθύνει η Αρχιμουσικός Δέσποινα Σκανδαλάκη. Λεωφόρος Δικαιοσύνης (στο ύψος της πλατείας Δασκαλογιάννη). Ώρα έναρξης 19:00

“Κοινωνία και ζώα”: Κύκλος ομιλιών για την αρμονική μας συνύπαρξη

Έναν διάλογο προβληματισμού ξεκινά ο δήμος Ηρακλείου, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν στις συνέπειες της κυριαρχίας του ανθρώπου στην φύση και στα δικαιώματα των ζώων, στο πλαίσιο της κοινής μας συνύπαρξης.

Στόχος του κύκλου ομιλιών είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν στις βλάβες που προκαλεί ο άνθρωπος μέσω διάφορων μηχανισμών στο περιβάλλον και κατά συνέπεια στην ευημερία των ζώων, στην θετική επίδραση της επαφής με τα ζώα στην ψυχική και σωματική υγεία του ανθρώπου και στο τεράστιο ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων.

Η πρώτη ομιλία έχει τίτλο «Παραγωγικά και κατοικίδια ζώα. Η σχέση τους με την πανίδα της Κρήτης» και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου στις 19.00,στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου, με ομιλητή τον Σταύρο Ξηρουχάκη , Βιολόγο- Ερευνητή στο Mουσείο Φυσικής Iστορίας του Πανεπιστημίου Kρήτης.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα Έναρξης: 19:00 Είσοδος Ελεύθερη

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2025

Αποκριάτικη συναυλία με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου την οποία θα διευθύνει η Αρχιμουσικός Δέσποινα Σκανδαλάκη .Λεωφόρος Δικαιοσύνης (στο ύψος της πλατείας Δασκαλογιάννη). Ώρα έναρξης 19:00

Συνεχίζονται ….

 Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου (Λιοντάρια)

Έκθεση «Πολιτική και Κοινωνία στην Κρητική Πολιτεία 1898-1913»

Η έκθεση «Πολιτική και Κοινωνία στην Κρητική Πολιτεία 1898-1913» ανοίγει τις πύλες της για το κοινό στις 17 Φεβρουαρίου και εγκαινιάζεται την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στις 19:00 στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου.Την έκθεση επιμελήθηκαν το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και έχει ήδη παρουσιαστεί στην Αθήνα και τα Χανιά.

Στο Ηράκλειο συνδιοργανώνεται με τον Δήμο Ηρακλείου και το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Η έκθεση παρακολουθεί, σε συνδυασμό με τα μεγάλα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα, τη σταδιακή συγκρότηση της νεοσύστατης κρατικής οντότητας, μέσα από τους θεσμούς που δημιουργούνται. Παράλληλα, προβάλλει όψεις της αγροτικής και αστικής ζωή της περιόδου, τις εξελίξεις στην κοινωνία, τα επιτεύγματα στον πολιτισμό και την παιδεία.

Ο επισκέπτης, μέσα από τα πρωτότυπα τεκμήρια και τις αναπαραγωγές σπάνιου φωτογραφικού υλικού, μπορεί να αποκτήσει μια ζωντανή αίσθηση του ιστορικού χρόνου και της κοινωνίας της Κρήτης, στο γύρισμα του 19ου προς τον 20ό αιώνα. Το υλικό της έκθεσης αποτελείται από πρωτότυπα τεκμήρια και αναπαραγωγές σπάνιου φωτογραφικού υλικού. Προέρχεται από τα αρχεία του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», από τη Συλλογή της Ισμήνης Κριάρη, τα φωτογραφικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης/Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, τη Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank, του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου και τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου – Δευτέρα 24 Μαρτίου 2025

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00. Σάββατο 09:00 -14:00. Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

 Gallery Πολυχώρου Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου – Χρυσοστόμου 8, Ηράκλειο

Εικαστική Έκθεση: Με έργα από την συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Ηρακλείου, ξεκίνησε την λειτουργία του ο νέος Πολυχώρος της Δημοτικής Πινακοθήκης, στο νεοκλασικό της οδού Χρυσοστόμου στον αριθμό 8. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα έκθεση που περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, χαρακτικής και γλυπτικής σπουδαίων Ελλήνων καλλιτεχνών που έχουν τιμήσει την Πινακοθήκη με δωρεές έργων τους.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 με 14:00 και 18:00 – 21:00 Σαββατοκυριακά και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη.

