Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Εγκαινιάστηκαν τα νέα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού

Ένας σύγχρονος πυρήνας πολιτισμού για την τοπική κοινωνία

Παρουσία πλήθους κόσμου, πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 29 Απριλίου, τα εγκαίνια των νέων γραφείων του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού, ένα έργο που υλοποιήθηκε μέσω προγράμματος LEADER του ΕΣΠΑ, με τη χρηματοδότηση της Αναπτυξιακής Ηρακλείου και τη στήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Ο νέος χώρος που διαμορφώθηκε στο Θραψανό, αποτελεί μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη υποδομή, σχεδιασμένη να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της περιοχής. Περιλαμβάνει αίθουσα υπολογιστών και δραστηριοτήτων, χώρο επιτραπέζιων παιχνιδιών, βιβλιοθήκη –

εκθετήριο με παραδοσιακές στολές και μουσικά όργανα, χώρους ανάγνωσης, αίθουσα συνεδριάσεων, καθώς και υποστηρικτικούς χώρους (κουζίνα, αποθήκες, WC και WC ΑμεΑ). Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ανάδειξη της τοπικής αγγειοπλαστικής παράδοσης, με εκθέματα και φωτογραφικό υλικό που αναδεικνύουν την ιστορία και την ταυτότητα του τόπου.

Παράλληλα, η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, επιτρέπει τη φιλοξενία εκδηλώσεων ενώ έχει διασφαλιστεί η πλήρης προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία. Ο χώρος φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ζωντανό κύτταρο δημιουργίας, γνώσης και κοινωνικής συνοχής, ενισχύοντας τη συμμετοχή των νέων και διατηρώντας ζωντανή την πολιτιστική κληρονομιά του Θραψανού.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ανέφερε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του: «Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θραψανού όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί έναν από τους πιο δραστήριους και ζωντανούς φορείς του Δήμου μας. Με δράσεις, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την παράδοση, αλλά και ανοίγουν δρόμους εξωστρέφειας,

συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός δυναμικού πολιτιστικού δικτύου, καθιστώντας το Θραψανό σημείο αναφοράς ευρύτερα. Ως Δημοτική Αρχή, στεκόμαστε σταθερά δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής και ότι για να ανθίσει χρειάζεται ανθρώπους με μεράκι αλλά και τις κατάλληλες υποδομές.

Τα νέα Γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου, σε συνδυασμό με τη Δομή Κεραμικής – για την οποία υπάρχει η διαβεβαίωση συνέχισης των προγραμμάτων από την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη – δημιουργούν τις προϋποθέσεις για έναν ακόμη πιο ισχυρό πόλο πολιτιστικής δραστηριότητας για την περιοχή».

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού, Γιώργος Μαυραντωνάκης ανέφερε: «Το σπίτι της οικογένειας του Εμμανουήλ και της Ευαγγελίας Τσαγκαράκη και της μετέπειτα κόρης τους Μαρίκας Φωκά Τσαγκαράκη, μετατράπηκε σε μία νέα εστία πολιτισμού για την περιοχή και το Δήμο μας. Η υλοποίηση αυτού του έργου δεν ήταν μια εύκολη διαδρομή.

Χρειάστηκε όραμα, επιμονή και σωστός σχεδιασμός αφού ο σεισμός και οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν την υλοποίηση του. Την κατάλληλη στιγμή όμως βρέθηκε η Αναπτυξιακή Ηρακλείου με τον Πρόεδρο, το Διευθυντή και τα στελέχη της και όλοι μαζί, καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα σπίτι Γνώσης, Δημιουργίας και Πολιτισμού».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος τίμησε τον μέχρι πρότινος Διευθυντή της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, Γιώργο Μαυρογιάννη, για την πολύτιμη προσφορά του στην υλοποίηση του έργου.

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέας.

Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, οι Αντιδήμαρχοι Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, Γρηγόρης Καλογερίδης, Γιάννης Συμιανάκης και Γιώργος Κουτσαντωνάκης, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Ευαγγελία Αγγελάκη, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Θραψανού Μανώλης Βολυράκης,

καθώς και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καστελλίου Μαρία Σκουλούδη.

Παρόντες ήταν επίσης ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης, οι Αντιπεριφερειάρχες Νίκος Συριγωνάκης, Ελένη Μαράκη και Στέλιος Βοργιάς, μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου και στελέχη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου.