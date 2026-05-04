Ομόφωνα ψηφίσματα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων

Στήριξη ίδρυσης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στο Π.Κ. & υιοθέτηση ψηφίσματος Σωματείου Καθαριστριών Σχολικών & Ιδιωτικών Κτιρίων Ν. Χανίων

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ΄ αριθμ. 152 ομόφωνη Απόφαση, που έλαβε στη συνεδρίαση της 29ης Απριλίου 2026, υιοθέτησε το ψήφισμα του Σωματείου Καθαριστριών Σχολικών και Ιδιωτικών Κτιρίων Ν. Χανίων.

Ειδικότερα στο εν λόγω ψήφισμα επισημαίνεται χαρακτηριστικά:

«Οι εργαζόμενες στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Νομού Χανίων, συγκεντρωμένες σε απεργιακή συνέλευση στις 27 και 28 Απριλίου 2026, ψηφίζουμε σήμερα το παρόν ψήφισμα και το καταθέτουμε στους Δήμαρχους του Νομού Χανίων, διεκδικώντας την άμεση ικανοποίηση των παρακάτω αιτημάτων:

1. Δημόσιος Χαρακτήρας Σχολικής Καθαριότητας

Να θεσπιστεί νομοθετικά ο δημόσιος χαρακτήρας της σχολικής καθαριότητας και να αποκλειστεί οριστικά η ανάθεσή της σε ιδιώτες και εργολάβους.

2. Πλήρεις Ώρες Απασχόλησης

Πλήρεις ώρες απασχόλησης για όλες τις εργαζόμενες από το σχολικό έτος 2026-2027. Οι προσλήψεις πλήρους απασχόλησης να γίνονται βάσει αντικειμενικής μοριοδότησης, με κριτήρια τα χρόνια υπηρεσίας και τις οικογενειακές ανάγκες.

3. Δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ

Να δηλώνονται όλες οι εργαζόμενες κανονικά στο ΕΡΓΑΝΗ, με την σωστή ειδικότητα. Όχι σαν καμαριέρες ξενοδοχείων ή σαν υπάλληλοι τυροκομείων κλπ.

4. Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Πλήρης και έγκαιρη χορήγηση όλων των Μέσων Ατομικής Προστασίας — γάντια, μάσκες, υποδήματα ασφαλείας. Η προστασία των εργαζομένων είναι υποχρέωση, όχι πολυτέλεια.

5. Μόνιμες Θέσεις μέσω ΙΔΑΧ

Μόνιμες θέσεις εργασίας μέσω ΙΔΑΧ στους Δήμους, με αξιοπρεπείς αμοιβές και σταθερές συνθήκες εργασίας — όχι εποχικές συμβάσεις και αβεβαιότητα.

Καλούμε τον Δημάρχους του Νομού μας να σταθούν στο πλευρό των εργαζομένων, να προωθήσουν τα αιτήματά μας στις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές, καθώς και να τεθεί το θέμα στο Δημοτικό συμβούλιο για την στήριξη μας για μόνιμη και σταθερή εργασία.

Οι εργαζόμενες δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε αξιοπρέπεια — για εμάς και για τα παιδιά που μπαίνουν κάθε μέρα σε αυτά τα σχολεία».

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ΄ αριθμ. 153 ομόφωνη Απόφαση, που έλαβε στη συνεδρίαση της 29ης Απριλίου, εξέδωσε ψήφισμα για τη στήριξη Ίδρυσης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Στο συγκεκριμένο ψήφισμα επισημαίνεται:

«Ο Δήμος Χανίων, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της ανώτατης εκπαίδευσης στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στην ίδρυση Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Η δημιουργία της εν λόγω Σχολής εκτιμάται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού δυναμικού της Κρήτης, συμπληρώνοντας το υφιστάμενο φάσμα επιστημονικών αντικειμένων και ενδυναμώνοντας τις δυνατότητες διεπιστημονικής συνεργασίας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε τομείς όπως η περιβαλλοντική μηχανική, η πολιτική προστασία και η βιώσιμη αστική και περιφερειακή ανάπτυξη, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Δήμος Χανίων και η Περιφέρεια Κρήτης συνολικά.

Παράλληλα, η λειτουργία της Σχολής αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη συνεργασία μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος Χανίων θα δύναται να αξιοποιεί την εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και τεχνογνωσία για την εκπόνηση μελετών, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής, τη διαχείριση φυσικών κινδύνων και την προώθηση βιώσιμων παρεμβάσεων στον αστικό και περιαστικό χώρο.

Η εν λόγω συνεργασία αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των τεχνικών έργων, στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και στη μείωση του κόστους υλοποίησης, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και επαγγελματικής εμπειρίας για τους φοιτητές, ενισχύοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την πραγματική οικονομία.

Υπό το πρίσμα αυτό, η ίδρυση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών συνιστά μια επένδυση στρατηγικής σημασίας για τον Δήμο Χανίων και την Κρήτη, καθώς συμβάλλει στην ενίσχυση της καινοτομίας, στη διαμόρφωση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Για τους λόγους αυτούς, ο Δήμος Χανίων υποστηρίζει ενεργά την πρωτοβουλία ίδρυσης της Σχολής και εκφράζει την προσδοκία του για τη θετική ανταπόκριση των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίησή της προς όφελος της εκπαίδευσης, της έρευνας και της κοινωνίας».