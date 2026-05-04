Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μαγείας των Φυτών

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο συμμετέχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μαγείας των Φυτών (Fascination of Plants Day), με μία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, από τις 9:30 έως τις 15:00, στις εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επιστήμης των Φυτών (EPSO), με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, και εντάσσεται στο έργο “Κρήτη-Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026”.

Η Ημέρα Μαγείας των Φυτών αποτελεί μια εξαιρετική πρωτοβουλία που φέρνει την Επιστήμη πιο κοντά στην Κοινωνία ενισχύοντας τη συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών και προωθώντας τη συλλογική ευθύνη για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Μέσα από τη συμμετοχή όλων, αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος των φυτών για τη ζωή στον πλανήτη και η ανάγκη για βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθούν ανοικτές δράσεις με εκπαιδευτικό και βιωματικό χαρακτήρα, που απευθύνονται σε επισκέπτες κάθε ηλικίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε εργαστήρια, το βοτανικό κήπο και άλλους χώρους του Αγροκτήματος, βιωματικά και διαδραστικά εργαστήρια, παρουσιάσεις και εκθέματα, καλλιτεχνικές δράσεις, και μουσικά δρώμενα, καθώς και δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά και επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν τοπικές γαστρονομικές συνταγές, παραδοσιακά εδέσματα, ροφήματα και ποτά της Κρήτης, αναδεικνύοντας τη στενή σχέση της φυτικής βιοποικιλότητας με τη γαστρονομία και την πολιτισμική ταυτότητα του τόπου.

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο προσκαλεί το ευρύ κοινό, μαθητές, εκπαιδευτικούς, και φορείς της κοινωνίας των πολιτών να συμμετάσχουν ενεργά στις εκδηλώσεις και να ανακαλύψουν τη «μαγεία» του κόσμου των φυτών, μέσα από μια ημέρα αφιερωμένη στη γνώση, την εμπειρία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Πληροφορίες & Πρόγραμμα Εκδηλώσεων: