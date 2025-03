Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Δ/νση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?». Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 28 Μαρτίου έως την Πέμπτη 3 Απριλίου 2025 συνοπτικά:

Παρασκευή 28 Μαρτίου 2025

Διάλεξη: Συνεχίζεται ο κύκλος ομιλιών «Η Βιολογία στην πόλη» από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου

Ομιλητής της πέμπτης διάλεξης ο Καθηγητής Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Νίκος Πουλακάκης με θέμα: «Η εξέλιξη του ανθρώπινου είδους: μια ιστορία γεμάτη πάθη και έρωτες»

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/h-viologia-sthn-poli-28-03-2025/

Αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» (2 ος Όροφος Ανδρόγεω 2). Ώρα έναρξης: 19:00, Είσοδος Ελεύθερη

Σάββατο 29 Μαρτίου 2025

Παρουσίαση Βιβλίου: Mind the Gap

Πρώτη Πανελλαδικά παρουσίαση για το Mind the Gap, στο Πολύκεντρο, στις 29 Μαρτίου, με τη συνεργασία του Βιβλιοπωλείου Πολύγραφος. Θα προλογίσει ο Μανόλης Φούμης.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 19:00, Είσοδος Ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις 2810301137

Κυριακή 30 Μαρτίου 2025

Θέατρο Σκιών: «Ο Καραγκιόζης στην φωλιά του Γορίλα» στο ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ!

Ο Γιουβάν με το Θέατρο Σκιών Κρήτης παρουσιάζει το υπέροχο έργο «Ο Καραγκιόζης στην φωλιά του Γορίλα»! Μια περιπέτεια γεμάτη δράση αλλά και πολύ γέλιο, που θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους και θα μείνει αξέχαστη!

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/crete-shadow-theatre-30-03-2025/

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 12:00 – Γενική είσοδος 6€/ άτομο . Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις 2810301137

Δευτέρα 31 Μαρτίου 2025

Εικαστικό Εργαστήρι για παιδιά με θέμα: «Μικροί μαθητές- Μεγάλοι καλλιτέχνες» διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηράκλειου μέσω των Αντιδημαρχιών Πολιτισμού , Εθελοντισμού και της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου και σε συνεργασία με την νηπιαγωγό Ελένη Κροθιανάκη διοργανώνει εικαστικό Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 6-9 ετών με θέμα: «Μικροί μαθητές- Μεγάλοι καλλιτέχνες». Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/eikastiko-ergastiri/

Πολυχώρος Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου – Χρυσοστόμου 8, Ηράκλειο. Ώρα έναρξης: 17:30 – Ελεύθερη συμμετοχή (Δηλώσεις συμμέτοχης στο τηλέφωνο: 2813409757 και στο e-mail: ethelontismos@heraklion.gr)

Διάλεξη: «Υγεία: τύχη, πεπρωμένο ή επιλογή ζωής;» του Κου Κωνσταντίνου Μουρούτη

Στόχος της ομιλίας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του σύγχρονου ανθρώπου για την ευεξία του, σύμφωνα με τον ορισμό του ΠΟΥ για την υγεία του ατόμου. Πληροφορίες για την ομιλία στο τηλέφωνο 6984153400, Κα Σμπιράκη Χρυσούλα. Υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου “New Life

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 19:00, Είσοδος Ελεύθερη

Εκδήλωση: «Σχολικές Βιβλιοθήκες – Παράθυρα Ανατροφοδότησης για τη Φιλαναγνωσία».

Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και την ΕΛΜΕ Ηρακλείου, διοργανώνει την εκδήλωση «Ανοίγουμε τα Παράθυρα Φιλαναγνωσίας», μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στη χαρά της ανάγνωσης και τη δύναμη της λογοτεχνίας να εμπνέει και να διαμορφώνει σκέψη και συναισθήματα. Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/parathira-filanagnosias-2/

Αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» (2 ος Όροφος Ανδρόγεω 2). Ώρα Έναρξης: 19:00 Είσοδος Ελεύθερη

 Ψηφιακός Πολιτισμός – Heraklion Arts and Culture on YouTube

On line Πρεμιέρα: Συναυλία με τους Gemma “Δρόμοι”

Η συναυλία με τους Gemma που παρουσιάστηκε στην Πύλη Βιτούρι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Τειχών από σήμερα θα είναι διαθέσιμη στο κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου. Η On line πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/f5yG1QO3MsM και έπειτα θα παραμείνει διαθέσιμη on demand για το κοινό.

Τρίτη 1 Απριλίου 2025

Έκθεση ζωγραφικής: «Χρώματα της Φαντασίας» της Αγάπης Χριστίδη

Την Τρίτη 1η Απριλίου 2025 ξεκινάει η έκθεση ζωγραφικής της Αγάπης Χριστίδη στην Gallery του Πολυχώρου της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου με τίτλο «Χρώματα της Φαντασίας».

Εκθέτονται 28 πίνακες η θεματολογία των οποίων περιλαμβάνει προσωπογραφίες οι οποίες δεν είναι απλά κάποια πορτραίτα, αλλά εκφράζουν μέσα από διάφορες καταστάσεις μία ποικιλία ανθρωπίνων συναισθημάτων. Ανάμεσα τους υπάρχουν τοπία και χαρακτηριστικά μέρη της Κρήτης καθώς και δύο αγιογραφίες από τις οποίες η μία αποτυπώνει αλληγορικά κάποιο γνωστό θρησκευτικό γεγονός. Επίσης υπάρχουν και έργα που παρουσιάζονται με ιδιόμορφο τρόπο και έχουν οικολογικές προεκτάσεις.

Πολυχώρος Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου – Χρυσοστόμου 8, Ηράκλειο

Εγκαίνια έκθεσης: Τρίτη 1 Απριλίου στις 18:00

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/exibition-colors-of-imagination/ . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 με 14:00 και 18:00 – 21:00 . Σαββατοκυριακά και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Τετάρτη 2 Απριλίου 2025

Τελετή Λήξης των «Δράσεων Εκπαίδευσης» της Περιφέρειας Κρήτης

Κεντρική Ομιλία: «Λογοτεχνία και Παιδί: Γιατί αν διαβάζει το παιδί, υπάρχει ελπίδα…» Ομιλητής: Μάνος Στεφανάκης. Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/draseis-ekpaideusis-3/

Αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» (2 ος Όροφος Ανδρόγεω 2). Ώρα Έναρξης: 19:00 Είσοδος Ελεύθερη

«Μικρές Ιστορίες της πόλης» με θέμα: «Το έπος του ΤΑΝΑΙΣ. Η άγνωστη τραγωδία του Β Παγκοσμίου Πολέμου»

Ομιλητής ο Τηλέμαχος Μουδατσάκης, Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, συγγραφέας και σκηνοθέτης.

Συνεχίζεται ο κύκλος των επιτυχημένων ομιλιών «Μικρές ιστορίες της πόλης» που διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου και η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, την Τετάρτη 2 Απριλίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα «Θεοτοκόπουλος» της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

«Μετά την απαγωγή του Κράιπε ,ο Γερμανός διοικητής της Κρήτης, Μπρόγιερ, αφού έχει εκπέσει η εκτίμησή του στο Ράιχ, ετοιμάζει μια εντυπωσιακή απάντηση: εκκαθαριστικό πογκρόμ εναντίον των Εβραίων της Κρήτης. Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/mikres-istories-tis-polis-02-04-2025/

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη – αίθουσα «Θεοτοκόπουλος». Ώρα Έναρξης: 19:00 Είσοδος Ελεύθερη

Πέμπτη 3 Απριλίου

Τζάκομο Πουτσίνι, Τόσκα τέσσερις παραστάσεις. Την Πέμπτη 3, Παρασκευή 4, Σάββατο 5, Κυριακή 6 Απριλίου 2025.

Η αναβίωση μιας παραγωγής που αρχικά παρουσιάστηκε στην Κροατική Εθνική Λυρική Σκηνή της Ριέκα, μία από τις κορυφαίες και δημοφιλέστερες όπερες του διεθνούς ρεπερτορίου, η Τόσκα του Τζάκομο Πουτσίνι, υπό τη σκηνοθετική ματιά του Μάριν Μπλάζεβιτς, με καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες, τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, το Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου και τη Νεανική Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Ένα αριστούργημα του μουσικού βερισμού, τοποθετημένο στη Ρώμη του 1800, με φόντο τους Ναπολεόντειους πολέμους, στο οποίο ο συνθέτης με τη μουσική του σκιαγραφεί ρεαλιστικά όλα τα ανθρώπινα πάθη του λιμπρέτου των Λουίτζι Ίλικα και Τζουζέπε Τζακόζα. Με αυτοαναφορική στην όπερα θεματική, αλλά και πάθος, πολιτικά παιχνίδια, ζήλεια, διαστροφή, βασανιστήρια, πίστη και προδοσία, η ντίβα της όπερας, Φλόρια Τόσκα, ερωτευμένη με τον ζωγράφο και υποστηρικτή της επανάστασης Μάριο Καβαραντόσι, καλείται να αντιμετωπίσει τον μοχθηρό διοικητή της αστυνομίας βαρόνο Σκάρπια, που είναι αποφασισμένος να την κατακτήσει, να παγιδεύσει το ζευγάρι και να την εξαναγκάσει σε μια μοιραία απόφαση.

Στη μουσική διεύθυνση ο διακεκριμένος μαέστρος Μύρων Μιχαηλίδης.

Συντελεστές:

Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης

Δραματουργία – Σκηνοθεσία: Μάριν Μπλάζεβιτς

Σκηνογραφία – Φωτισμοί: Άλαν Βούκελιτς

Σχεδιασμός κοστουμιών: Σάντρα Ντέκανιτς

Βοηθός ενδυματολόγου: Μαρίνα Μουρτζή

Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών

Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου

Διεύθυνση χορωδίας: Γιάννης Κιαγιαδάκης

Νεανική Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Διεύθυνση χορωδίας: Λένα Χατζηγεωργίου

Φλόρια Τόσκα – Λάλι Καμπάλοβα 3/4 & 5/4, Μαίρη Γουγούση 4/4 & 6/4

Μάριο Καβαραντόσσι – Ντάνιελ Μάγκνταλ 3/4 & 5/4, Δημήτρης Πακσόγλου 4/4 & 6/4

Βαρόνος Σκάρπια – Ντάβιντε Νταμιάνι 3/4 & 5/4, Παντελής Κοντός 4/4 & 6/4

Τσέζαρε Αντζελόττι – Μάνος Χριστοφακάκης

Νεωκόρος – Άγγελος Χονδρογιάννης

Σπολέττα – Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Σιαρρόνε – Δημήτρης Καλούμενος

Δεσμοφύλακας – Μάνος Ζουμπουλάκης

Βοσκός – Ιουλία Νικίτινα

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού». Ώρα 19:30. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Για περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/artists-events-202425

Δείτε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου στον παρακάτω σύνδεσμο: