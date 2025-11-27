Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?». Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 28 Νοεμβρίου έως την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 συνοπτικά:

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

«Χριστουγέννα στην πόλη» 2025 – Γιορτή της Φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

Batala Creta , Ρυθμοί Samba Reggae στη Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

Οι Batala Creta, η δυναμική μπάντα βραζιλιάνικων κρουστών του Ηρακλείου, θα γεμίσουν με ρυθμό και ενέργεια την καρδιά της πόλης στη φετινή φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.

Μέσα από τους παλμούς της samba reggae, η ομάδα μεταφέρει τη ζεστασιά και τη χαρά της Bahia, προβάλλοντας την πλούσια κουλτούρα της μέσα από την παγκόσμια οικογένεια Batala Mundo, που ιδρύθηκε το 1997 από τον Giba Gonçalves. Με πάθος, ομαδικότητα και εορταστικό πνεύμα, οι Batala Creta δίνουν τον ρυθμό στην έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

Πλατεία Λιονταριών. Ώρα 19:30.

Μουσική Διαδρομή με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου η οποία θα ξεκινήσει από την Λότζια και θα καταλήξει στην Πλατεία Ελευθερίας και στο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο!

Λότζια (Δημαρχείο). Ώρα 20:15.

Συναυλία με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου υπό τη διεύθυνση της Ντένης Σκανδαλάκη με χαρούμενες εορταστικές μελωδίες.

Αμέσως μετά ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός θα δώσει το σύνθημα για την φωταγώγηση, που και φέτος θα πραγματοποιηθεί με ρίψη αθόρυβων πυροτεχνημάτων, και όλοι μαζί θα γιορτάσουμε την έναρξη της εορταστικής περιόδου!

Πλατεία Ελευθερίας. Ώρα 20:45.

21:15 Συναυλία με τον Νίκο Πορτοκάλογλου

Η ξεχωριστή αυτή βραδιά θα κορυφωθεί με τη συναυλία του αγαπημένου τραγουδοποιού Νίκου Πορτοκάλογλου. Με σχεδόν σαράντα χρόνια, ο Νίκος Πορτοκάλογλου αποτελεί μια από τις πιο σταθερές και δημιουργικές παρουσίες της ελληνικής μουσικής. Από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα, έχει διαγράψει μια πορεία σπάνιας συνέπειας, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Με λόγο ουσιαστικό, μελωδίες που αντέχουν στον χρόνο και βαθιά καλλιτεχνική ευαισθησία, συνεχίζει να εμπνέει και να συνοδεύει το κοινό του μέσα από τα τραγούδια του. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η μπάντα του παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει σταθμούς από ολόκληρη τη δισκογραφία του – από τα χρόνια των Φατμέ έως και τις πιο πρόσφατες δημιουργίες του. Μαζί του η Ανδριάνα Αχιτζάνοβα, μια νεαρή ερμηνεύτρια που ξεχωρίζει για τις φωνητικές της ικανότητες αλλά και την σκηνική της παρουσία.

Συντελεστές: Ανδριάνα Αχιτζάνοβα (τραγούδι, νέι), Μάριος Λαζ Ιωαννίδης (μπάσο, φωνητικά), Κατερίνα Λιάκη (πλήκτρα), Σοφοκλής Γκέκας (τύμπανα), Ηλίας Λαμπρόπουλος (βιολί, τρομπέτα, γκάιντα, φωνητικά), Αλέξανδρος Ζουγανέλης: (σαξόφωνο, φλάουτο, φωνητικά) Άκης Πασχαλάκης (ηχοληψία p.a), Αγαπητός Καταξάκης (ηχοληψία stage), Μελίνα Ζερβάκη (φωτισμοί)

Ολοκληρώνεται η Εικαστική έκθεση “Ιερές Μητέρες”

Η εικαστική έκθεση “Ιερές Μητέρες” είναι αφιερωμένη στην θηλυκή ενέργεια, που ρέει παντού σε όλους τους κόσμους και τα σύμπαντα, αναγεννώντας και ιαίνοντας. Η Καδιανή Βελιγραντάκη, η Αλέξια Σερετίδου και η Τερέζα Βαλαβάνη μας

παρουσιάζουν το εικαστικό τους έργο, που αναφέρεται στη δύναμη της θηλυκής αρχής, να ομορφαίνει, να φέρνει ειρήνη και αγάπη στον κόσμο.

Αυτές οι δύσκολες ημέρες της εποχής που διανύουμε έχουν ως πρότυπο την πατριαρχική δομή ενός κοινωνικού συστήματος, που βρίσκεται σε κατάρρευση. Η αποδοχή της θηλυκής ενέργειας μέσα μας, αλλά και στο κοινωνικό γίγνεσθαι, θα φέρει την πολυπόθητη ειρήνη.

Διάρκεια Έκθεσης: Τετάρτη 26 – Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης:

Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00

Σαββατοκύριακα και αργίες κλειστά

Πολυχώρος – Γκαλέρι Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, Χρυσοστόμου 8

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Κεντρικά σημεία της Ιστορίας του Ελληνισμού – Ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου «Από την εποχή των Μυκηναίων έως σήμερα»

Στην ομιλία αυτή θα εντοπιστούν τα καίρια σημεία της ιστορίας του ελληνισμού από την εποχή των Μυκηναίων έως σήμερα, ως προς τον πολιτισμό, την οικονομία, την πολιτική και την κοινωνία. Σε συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και το Mathesis του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού». Ώρα 15:00. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025

ΧΑΠΙ END – Ατομική Έκθεση της Ελένης Ιωαννίδου

Η γιατρός και εικαστικός Ελένη Ιωαννίδου παρουσιάζει την ατομική της έκθεση «ΧΑΠΙ END», μια πρωτότυπη συλλογή ψηφιδωτών έργων τέχνης από ληγμένα χάπια και κάψουλες.

Η έκθεση ΧΑΠΙ END μάς καλεί να δούμε ξανά τη σχέση μας με το σώμα, τη φθορά και τη δικαιοσύνη όχι ως έννοιες στατικές, αλλά ως πράξεις ζωής και συνείδησης.

Τα φάρμακα λήγουν, η τέχνη διαρκεί.

Διάρκεια έκθεσης: Δευτέρα 1 – Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025. Εγκαίνια έκθεσης: Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025. Ώρα 19:00 . Ώρες λειτουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00. Σαββατοκύριακα και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Πολυχώρος – Γκαλέρι Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, Χρυσοστόμου 8

Ψηφιακός Πολιτισμός – Heraklion Arts and Culture στο YouTube

On line πρεμιέρα: Xylouris-White

Η συναυλία «Xylouris-White» με τους Γιώργη Ξυλούρη και Jim White που παρουσιάστηκε στο 1ο «Φεστιβάλ των Τειχών» θα είναι από σήμερα διαθέσιμη στο ψηφιακό κανάλι πολιτισμού στο YouTube.

Η On line πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 στις 20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=2nPYuaceqos και

έπειτα θα παραμείνει διαθέσιμη on demand για το κοινό.

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025

Συνεχίζονται …

 Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος)

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου ανοίγει τις πύλες της για το κοινό του Ηρακλείου το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στις 19:00, στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση – φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας, θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ.

Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα, από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα. Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του.

Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα. Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Διάρκεια έκθεσης: Έως Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00.

