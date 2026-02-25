Πανελλαδική απεργία στις 28 Φεβρουαρίου: Ποιοι συμμετέχουν

Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη απεργία στις 28 Φεβρουαρίου, καλώντας όλους τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα και σε συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Σε απεργία και οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο.

Η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε 24ωρη απεργία για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, καλώντας όλους τους εργαζόμενους του δημοσίου να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, «Δε θα συνηθίσουμε το έγκλημα των Τεμπών, τα προηγούμενα από αυτό και τα επόμενα που ακολούθησαν. Τους νεκρούς στη Μάνδρα και στο Μάτι, τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν σε πλημμύρες και φωτιές. Ως Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο, 28 Φλεβάρη 2026, στις 12:00, στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα».

Ακινητοποιημένα τα τρένα στις 28 Φεβρουαρίου

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν και οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, όπως έγινε γνωστό από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου.

Η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της απεργίας, «δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Συμμετοχή της ΠΝΟ

Την ίδια ημέρα, πανελλαδική απεργία ανακοίνωσε και η ΠΝΟ, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας από τις 00:01 έως τις 24:00 του Σαββάτου.

Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία τονίζει: «Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά. Είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χώρα στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές».

«Οι Ναυτεργάτες με αυτή τους την απόφαση αποτίουν φόρο τιμής στους συναδέλφους μας αλλά και στους συνανθρώπους μας που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τέτοιου είδους δυστυχήματα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Ταυτόχρονα υπενθυμίζουν ότι η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία θα συνεχίσει εντατικά να παρεμβαίνει με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει για να γίνεται πράξη σε όλα τα μήκη και πλάτη ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΣΥΝΘΗΜΑ».

Συμμετοχή και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας

Στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου συμμετέχει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ), το οποίο καλεί σε απεργία και συλλαλητήριο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «τρία χρόνια μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα, δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα. Η κύρια δίκη ξεκινά λίγες μέρες αργότερα, στις 23 Μαρτίου».

Το ΕΚΑ επισημαίνει ακόμη πως «πριν και μετά την τραγωδία των Τεμπών, τα εγκλήματα είναι πολλά: Μάνδρα, Μάτι, πλημμύρες και πυρκαγιές που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Οι χώροι εργασίας, οι γειτονιές, οι μαζικές μεταφορές και οι συγκοινωνίες έχουν μετατραπεί σε μία απέραντη κοιλάδα των Τεμπών, με 201 εργατικά δυστυχήματα μόνο το 2025».