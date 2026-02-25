Κρήτη:Διεθνής δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) προχωρά στην έκδοση διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εξωτερικού μέλους στο Συμβούλιο Διοίκησης, έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή Ομότιμου Καθηγητή ή αφυπηρετήσαντος μέλους Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό,

τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. H θητεία των εξωτερικών μελών ορίζεται από 01-09-2026 έως 31-08-2030.

Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση εξωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα, και σε κάθε περίπτωση είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω αποστολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση elproto-dmp@hmu.gr.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 20η Απριλίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδας 15.00.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν από το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, στο σύνδεσμο:https://hmu.gr/diethnis-dimosia-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-tin-anadeixi-ton-exoterikon-melon-toy-symvoylioy-dioikisis-toy-ellinikoy-mesogeiakoy-panepistimioy/, καθώς και να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gram_synglitou@hmu.gr ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα 2810-379348 και 2810-379317.