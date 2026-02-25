Βορίζια: Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 48χρονος ξάδελφος του Καργάκη – Πώς βρέθηκε δίπλα σε αυτόν που πυροβολούσε

Ο 48χρονος προφυλακισμένος διακρίνεται σε βίντεο δίπλα σε άνδρα που πυροβολεί στα Βορίζια – Ισχυρίστηκε ότι προσπαθούσε να αποτρέψει το κακό ενώ δήλωσε άγνοια για τα όπλα

Ολοκληρώθηκε έπειτα από δύο ώρες η απολογία του 48χρονου ξάδερφου του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος είχε συλληφθεί λίγο μετά τα αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια Ηρακλείου, στην Κρήτη, και είχε κριθεί προφυλακιστέος.

Ο 48χρονος είχε κληθεί από την ανακρίτρια Ηρακλείου να δώσει συμπληρωματική κατάθεση για τα γεγονότα του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια, την 1η Νοεμβρίου 2025, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο από ανταλλαγή πυροβολισμών ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 48χρονος άνδρας φέρεται να είναι το δεύτερο άτομο που εικονίζεται στο επίμαχο βίντεο κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών. Ο ίδιος στην απολογία του ανέφερε ότι δεν κρατούσε όπλο και δεν συμμετείχε στους πυροβολισμούς. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν στο σημείο προσπαθώντας να εμποδίσει το αιματηρό συμβάν.

Σε ερώτηση της ανακρίτριας για το αν γνωρίζει πού είναι τα όπλα, ο ίδιος τόνισε ότι δεν έχει ιδέα πού μπορεί να βρίσκονται.

Στην απολογία του, ο 48χρονος είπε ότι δεν κρατούσε όπλο και δεν συμμετείχε στους πυροβολισμούς

Εννέα συλλήψεις – Επτά κατηγορούμενοι στη φυλακή

Συνολικά εννέα μέλη των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη, τα οποία συνελήφθησαν από τις Αρχές, φέρονται να είναι «πρωταγωνιστές» του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια. Πρόκειται για έξι μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα μεν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εις βάρος του 39χρονου, τα δε μέλη της οικογένειας Καργάκη για ανθρωποκτονία εις βάρος της 57χρονης Ευαγγελίας. Και οι εννέα αντιμετωπίζουν κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την απολογία τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, οι επτά κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Πρόκειται για τα τέσσερα αδέρφια Φραγκιαδάκη, τον 30χρονο ξάδερφό τους, τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη και τον 48χρονο ξάδερφό του.

Ο 23χρονος, μέλος της οικογένειας Καργάκη, που κατηγορούνταν για την τοποθέτηση βόμβας αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση διαμονής στα Βορίζια ενώ το ίδιο αποφασίστηκε και για τον πατέρα των τεσσάρων αδερφών Φραγκιαδάκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών της Αστυνομίας ελέγχθηκαν περίπου 30 σπίτια και πάνω από 20 ποιμνιοστάσια καθώς και 352 αυτοκίνητα και κάτοικοι.