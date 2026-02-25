Αναζήτηση
Η Κρήτη ενισχύει την εξαγωγική της δυναμική στη BIOFACH 2026

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στη διεθνή έκθεση βιολογικών προϊόντων BIOFACH 2026, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο ανελλιπώς από το 1990 στο Εκθεσιακό Κέντρο της Νυρεμβέργης και αποτελεί την κορυφαία εμπορική διοργάνωση παγκοσμίως στον τομέα των βιολογικών τροφίμων.

Η BIOFACH καλύπτει κάθε τομέα της βιολογικής παραγωγής, προσφέροντας ολοκληρωμένη εικόνα των τελευταίων καινοτομιών, προϊόντων και υπηρεσιών σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα, αποτελεί ισχυρή πλατφόρμα δικτύωσης και πρόσβασης στη διεθνή αγορά.

Η διοργάνωση συγκεντρώνει περίπου 2.800 εκθέτες και περισσότερους από 35.000 εμπορικούς επισκέπτες από 135 χώρες, δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον συνεργασιών με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό. Η BIOFACH λειτουργεί ως σημείο συνάντησης εκθετών, εμπόρων και αγοραστών που μοιράζονται το ίδιο όραμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιοτική διατροφή.

Στο περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχαν παραγωγοί εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, αφεψημάτων και βοτάνων , προϊόντων Αλόης, μελιού και προϊόντα μελιού βαλσαμικών κ.α. Οι Κρητικοί παραγωγοί είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα υψηλής ποιότητας προϊόντα τους και να πραγματοποιήσουν στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις με επαγγελματίες του κλάδου, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τη διεθνή παρουσία τους.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης δήλωσε: «Η Περιφέρεια Κρήτης, έχοντας ήδη επιτυχημένη παρουσία σε πολλές διεθνείς εκθέσεις, στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια των παραγωγών της για την ποιοτική και αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ο εξωστρεφής χαρακτήρας της αγροτικής παραγωγής και αξιοποιείται στο μέγιστο η ευκαιρία ενημέρωσης των διεθνών καταναλωτών για τα μοναδικά ποιοτικά προϊόντα της Κρήτης.»

Την Περιφέρεια Κρήτης υποστήριξαν ο Διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου Γιάννης Ζηδιανάκης και η γεωπόνος Δέσποινα Καπανταϊδάκη.
Η συμμετοχή στη BIOFACH 2026 επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της Περιφέρειας Κρήτης να επενδύει συστηματικά στη διεθνή προβολή και δικτύωση του αγροδιατροφικού της τομέα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγικές προοπτικές των τοπικών επιχειρήσεων και εντάσσεται στο έργο «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

