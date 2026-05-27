Ηράκλειο:Σύλληψη γυναίκας για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων

Συνελήφθη ημεδαπή για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν 541 απομιμητικά προϊόντα

Συνελήφθη, χθες (26.05.2026) πρωινές ώρες στο Ηράκλειο 30χρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων και πλαστογραφία.

Ειδικότερα, χθες (26.05.2026) στα πλαίσια δράσεων για την καταπολέμηση της διάθεσης και πώλησης απομιμητικών προϊόντων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και στελεχών της Α.Α.Δ.Ε./ Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε επιχείρηση ιδιοκτησίας 49χρονου ημεδαπού ο οποίος απουσίαζε, ενώ εντοπίσθηκε εντός του καταστήματος η 30χρονη ως προσωρινά υπεύθυνη.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι διέθεταν προς πώληση -541- προϊόντα ένδυσης που αποτελούν απομιμήσεις και φέρουν πλαστά σήματα που ομοιάζουν με σήματα επωνύμων εταιριών, τα οποία κατασχέθηκαν.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.