Ηράκλειο:Θεία Λειτουργία για μαθητές -υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ –ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Με ιδιαίτερη κατάνυξη τελέσθηκε το βράδυ της Τρίτης, 26 Μαΐου 2026, Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου, για την πνευματική ενίσχυση και τον φωτισμού των μαθητών και μαθητριών που πρόκειται να διαγωνισθούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Στη Θεία Λειτουργία παρέστη συμπροσευχόμενος ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος.

Κατά την ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο άγχος και στην αγωνία που συνοδεύουν αυτή τη σημαντική περίοδο τη ζωή των μαθητών, επισημαίνοντας ότι οι εξετάσεις αποτελούν έναν ουσιαστικό σταθμό, χωρίς όμως να καθορίζουν αποκλειστικά την πορεία, την αξία και το μέλλον του ανθρώπου. Υπογράμμισε ότι η αληθινή επιτυχία δεν περιορίζεται στην ακαδημαϊκή διάκριση ή στην επίδοση των εξετάσεων, αλλά συνδέεται βαθύτερα με την καλλιέργεια της ψυχής, του ήθους και της προσωπικότητας.

Τόνισε ακόμη ότι η παιδεία, σύμφωνα με την ορθόδοξη χριστιανική θεώρηση, δεν αποτελεί απλώς συσσώρευση γνώσεων ή απόκτηση τίτλων σπουδών, αλλά ουσιαστική πνευματική διεργασία, μέσα από την οποία αναδεικνύονται τα χαρίσματα και οι δυνατότητες που ο Θεός έχει εμφυτεύσει σε κάθε άνθρωπο. Παράλληλα, προέτρεψε τους μαθητές να πορεύονται με πίστη, επιμονή και ελπίδα, έχοντας εμπιστοσύνη τόσο στον Θεό όσο και στις δικές τους δυνάμεις, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Εκκλησία βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό τους με αγάπη, μέριμνα και προσευχή, συνοδεύοντάς τους σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία της ζωής τους.

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης εύχεται σε όλους τους υποψηφίους καλή δύναμη, φωτισμό και κάθε επιτυχία!