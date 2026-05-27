ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Θεία Λειτουργία για μαθητές -υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ –ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Με ιδιαίτερη κατάνυξη τελέσθηκε το βράδυ της Τρίτης, 26 Μαΐου 2026, Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου, για την πνευματική ενίσχυση και τον φωτισμού των μαθητών και μαθητριών που πρόκειται να διαγωνισθούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Στη Θεία Λειτουργία παρέστη συμπροσευχόμενος ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος.

Κατά την ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο άγχος και στην αγωνία που συνοδεύουν αυτή τη σημαντική περίοδο τη ζωή των μαθητών, επισημαίνοντας ότι οι εξετάσεις αποτελούν έναν ουσιαστικό σταθμό, χωρίς όμως να καθορίζουν αποκλειστικά την πορεία, την αξία και το μέλλον του ανθρώπου. Υπογράμμισε ότι η αληθινή επιτυχία δεν περιορίζεται στην ακαδημαϊκή διάκριση ή στην επίδοση των εξετάσεων, αλλά συνδέεται βαθύτερα με την καλλιέργεια της ψυχής, του ήθους και της προσωπικότητας.

Τόνισε ακόμη ότι η παιδεία, σύμφωνα με την ορθόδοξη χριστιανική θεώρηση, δεν αποτελεί απλώς συσσώρευση γνώσεων ή απόκτηση τίτλων σπουδών, αλλά ουσιαστική πνευματική διεργασία, μέσα από την οποία αναδεικνύονται τα χαρίσματα και οι δυνατότητες που ο Θεός έχει εμφυτεύσει σε κάθε άνθρωπο. Παράλληλα, προέτρεψε τους μαθητές να πορεύονται με πίστη, επιμονή και ελπίδα, έχοντας εμπιστοσύνη τόσο στον Θεό όσο και στις δικές τους δυνάμεις, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Εκκλησία βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό τους με αγάπη, μέριμνα και προσευχή, συνοδεύοντάς τους σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία της ζωής τους.

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης εύχεται σε όλους τους υποψηφίους καλή δύναμη, φωτισμό και κάθε επιτυχία!

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά:Παρουσίαση του έργου του Αριστοφάνη, «Εκκλησιάζουσες» από...

0
Αριστοφάνη: «Εκκλησιάζουσες» Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, ώρα 20.00, Πνευματικό Κέντρο...

Στο Γυμνάσιο Γαζίου συνεχίστηκαν οι ενημερωτικές δράσεις...

0
Έναν γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο είχαν οι μαθητές του...

Χανιά:Παρουσίαση του έργου του Αριστοφάνη, «Εκκλησιάζουσες» από...

0
Αριστοφάνη: «Εκκλησιάζουσες» Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, ώρα 20.00, Πνευματικό Κέντρο...

Στο Γυμνάσιο Γαζίου συνεχίστηκαν οι ενημερωτικές δράσεις...

0
Έναν γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο είχαν οι μαθητές του...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συνάντηση Παγκρήτιου Συντονισμού και Περιφερειάρχη για το συνέδριο στα Χανιά.
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Σύλληψη γυναίκας για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related