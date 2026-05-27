Δήμος Ηρακλείου:75 Σχολεία και 15.640 Μαθητές στον 4ο Σχολικό Μαραθώνιο Ανακύκλωσης Followgreen Heraklion

75 Σχολεία και 15.640 Μαθητές στον 4ο Σχολικό Μαραθώνιο Ανακύκλωσης Followgreen Heraklion του Δήμου Ηρακλείου

Στις 3/6 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου η βράβευση των σχολείων

Με τη συμμετοχή 75 Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 15.640 μαθητών ολοκληρώθηκε ο 4ος Σχολικός Μαραθώνιος Ανακύκλωσης Followgreen-Heraklion καθώς και ο Εικαστικός Διαγωνισμός με έργα από ανακυκλώσιμα υλικά μέσω της πλατφόρμας Followgreen από τον Δήμο Ηρακλείου.

Την επιτυχημένη ολοκλήρωση του Σχολικού Μαραθωνίου Ανακύκλωσης θα επιστεγάσει η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 στην αίθουσα Συναυλιών του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου. Από τις 09:30 το κοινό θα μπορεί να απολαύσει διαδραστικά παιχνίδια και στις 11:30 θα πραγματοποιηθεί η τελετή βράβευσης των Σχολείων.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής και στις σχολικές μονάδες που ξεχώρισαν θα δοθούν βραβεία και δώρα. Επίσης θα βραβευτούν τα σχολεία που συμμετείχαν στον Εικαστικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο του Σχολικού Μαραθωνίου Ανακύκλωσης, ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδημαρχία Καθαριότητας διοργάνωσαν εκδηλώσεις και δράσεις με στόχο την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης σε μικρούς και μεγάλους προωθώντας ορθές πρακτικές ανακύκλωσης. Όλες οι δράσεις υλοποιήθηκαν σε στενή συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Δωροθέτες είναι οι ακόλουθες εταιρείες:

• ΘΑΛΗΣ Α.Ε.

• ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

• CRETA RECYCLING MON. IKE

• RECYCLING PROJECT IKE

• ENSER A.E.

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – HELESI

• ΚΑΘΕΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

• MEDICAL WASTE A.E.

• PUBLIC Α.Ε.

• ΚΑΘΕ ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΡΑΕΙ

• CRETA ECO-PHOENIX Α.Ε.

Η Αντιδημαρχία Καθαριότητας απευθύνει πρόσκληση σε γονείς και μαθητές να παραβρεθούν στην εκδήλωση και να γνωρίσουν τον κόσμο της ανακύκλωσης, μέσα από τη δουλειά των παιδιών, αλλά και να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά παιχνίδια του Δήμου Ηρακλείου με την υποστήριξη της Followgreen.