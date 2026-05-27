Δήμος Χανίων:Έναρξη υποβολής αιτήσεων για Κάρτες Στάθμευσης Μονίμων Κατοίκων για τη Zώνη Νέα Χώρα (ανατολική)

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους Μόνιμους Κατοίκους της ΖΩΝΗΣ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ (Απόφ, Δ.Σ. 109/2026) στην ευρύτερη έκταση των οικοδομικών τετραγώνων, που περικλείονται από τις οδούς Πειραιώς – Ακτή Κανάρη – Πατριάρχου Ιωαννικείου – Αγίου Κωνσταντίνου – Σελίνου – Μητροπολίτου Κυρίλλου στην περιοχή της Νέας Χώρας της Δ.Ε. Χανίων, ότι ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση Καρτών Στάθμευσης Μονίμων Κατοίκων.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν από σήμερα, Τετάρτη 27/05/2026, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις οδηγίες και τη διαδικασία, που έχει καθορίσει ο Δήμος Χανίων (Απόφ. Δ.Σ.145/2016).

Τονίζεται ότι :
Σύμφωνα με την Απόφ. Δ.Σ.145/2016
• Για κάθε οικογένεια της οποίας τα μέλη διαμένουν στην ίδια οικία ή μεμονωμένα άτομα, επιτρέπεται η χορήγηση μέχρι μίας (1) κάρτας στάθμευσης για ένα (1) αυτοκίνητο.
• Για οικογένεια άνω των τεσσάρων μελών της οποίας τα μέλη διαμένουν αποδεδειγμένα στην ίδια οικία, επιτρέπεται η χορήγηση μίας (1) επιπλέον κάρτας στάθμευσης για ένα (1) αυτοκίνητο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:
• τις προϋποθέσεις χορήγησης,
• τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: (Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση, Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας Οχήματος, Αντίγραφο Σύνοψης της Τελευταίας Δήλωσης Ε1)
• τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων,

οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χανίων στο τηλέφωνο 28213-41650 ή να ενημερώνονται και να υποβάλλουν αίτηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου στον σύνδεσμο https://www.chania.gr/services/adeia-stathmeusis/ .

