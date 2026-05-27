Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Το αναλυτικό Πρόγραμμα του Μαθητικού Φεστιβάλ- «Ταξίδι στο χρόνο, γέφυρα στον πολιτισμό»

Από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου και από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου 2026, θα πραγματοποιηθεί το Μαθητικό Φεστιβάλ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Μαθητές και εκπαιδευτικοί από όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ενώνουν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων.

Με θεματική «Ιστορία – Πολιτισμός» και κεντρικό μήνυμα «Ταξίδι στον χρόνο – γέφυρα στον Πολιτισμό», το φετινό Φεστιβάλ φιλοδοξεί να αναδείξει τη δύναμη της γνώσης, της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της συμμετοχής. Θεατρικές παραστάσεις, μουσικά και χορευτικά δρώμενα, εικαστικές εκθέσεις, παρουσιάσεις και πρωτότυπες μαθητικές εργασίες συνθέτουν ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα γεμάτο έμπνευση και δημιουργικότητα.

Κεντρικός χώρος των εκδηλώσεων θα είναι το Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, ενώ παράλληλες δράσεις θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα «Μιχ. Σάλλας» στο Καστέλλι, στη Δομή Κεραμικής Τέχνης Θραψανού και στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου, μετατρέποντας ολόκληρο τον Δήμο σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού και μαθητικής έκφρασης.

«Το Μαθητικό Φεστιβάλ αποτελεί για το Δήμο μας μια μεγάλη γιορτή παιδείας, πολιτισμού και δημιουργίας. Μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών μας αναδεικνύεται η δύναμη της νέας γενιάς που εμπνέεται από την ιστορία και την παράδοσή μας, δημιουργεί και εκφράζεται με ελευθερία και φαντασία.

Ως Δημοτική Αρχή, στηρίζουμε έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία που δίνει στα παιδιά μας τη δυνατότητα να καλλιεργούν τα ταλέντα τους, να συνεργάζονται και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Καλούμε όλους τους δημότες να στηρίξουν με την παρουσία τους τη διοργάνωση και να αγκαλιάσουν τη δημιουργική προσπάθεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών τους», ανέφερε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου

Τελετή έναρξης: Καλωσόρισμα & Χαιρετισμοί επισήμων ( 17.00)

• Σύλλογος Παραδοσιακής & Σύγχρονης Γαστρονομίας «Λογάρι Γεύσεων»

“Μικροί μάγειρες, μεγάλες παραδόσεις”

Ένα βιωματικό γαστρονομικό εργαστήριο για τα παιδιά, όπου η παράδοση γίνεται εμπειρία μέσα από απλές συνταγές, αρώματα και ιστορίες του τόπου μας

• Ειδικό Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου (18.00)

«Όνειρο θερινής νυκτός». ” Διασκευή από το Ειδικό Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου . Η διαχρονική κωμωδία του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ που εξετάζει τις ανθρώπινες σχέσεις με χιούμορ μέσα από τα μπερδέματα και τις παρεξηγήσεις, στη διασκευή αυτή μετατοπίζει το επίκεντρο από τον έρωτα στη δύναμη της φιλίας.

«Δεν έχω πολλά ….μα έχω τραγούδια». Μουσική και τραγούδια από τη χορωδία του Ειδικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου.

• 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου (19:00)

« Το μουσείο Ζωντανεύει», Μια απλή επίσκεψη σε ένα μουσείο… κι όμως, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Όταν τα φώτα χαμηλώνουν, η ιστορία αρχίζει να “μιλά”. Το παρελθόν δεν είναι μακρινό και σιωπηλό, αλλά ζει γύρω μας, μέσα στις λέξεις, τις αξίες και τις μνήμες που κουβαλάμε. Από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα, ένα μαγικό ταξίδι ξετυλίγεται, θυμίζοντάς μας πως η ιστορία δεν είναι απλώς κάτι που μαθαίνουμε… αλλά κάτι που συνεχίζουμε.

«Ήρθε βοριάς , ήρθε νοτιάς στον κήπο των ονείρων». Ένα μουσικό ταξίδι στις νότες του Μ Χατζιδάκι από τη χορωδία του Σχολείου.

• 3ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου (20:00)

«Μικροί Μινωίτες σε Μεγάλη Γιορτή». ‘Eνα ταξίδι στον κόσμο του Μινωικού Πολιτισμού. Από τη Θεογονία του Ησίοδου και την απαρχή του μινωικού πολιτισμού τα παιδιά μεταμορφώνονται σε μικρούς Μινωίτες και μας ξεναγούν στην καθημερινή ζωή, τον αθλητισμό και τις παραδόσεις της αρχαίας Κρήτης.

*Εικαστική έκθεση: «Μικροί αρχαιολόγοι στο παλάτι της Κνωσού» . Τα παιδιά μέσα από την τέχνη της κεραμικής, της αγγειοπλαστικής και της ζωγραφικής παρουσιάζουν κατασκευές εμπνευσμένες από τον κόσμο της αρχαίας Κρήτης.

• «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Παζάρι ενίσχυσης του Οργανισμού. Μαζί βοηθάμε ώστε όλα τα παιδιά να έχουν ασφάλεια, φροντίδα και χαμόγελο.

Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου

• Νηπιαγωγείο Καστελλίου (17:30)

«Π όπως Παιδί, Π όπως Ποίηση, Π όπως Πατρίδα»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, οι μαθητές του Νηπιαγωγείου Καστελλίου απέδωσαν εικαστικά τρία ποιήματα για την Πατρίδα, δημιουργώντας μία μοναδική έκθεση ζωγραφικής. Μέσα από τα έργα τους, τα παιδιά εκφράζουν με τον δικό τους τρόπο και με οδηγό τη φαντασία τους, τι σημαίνει για εκείνα ο τόπος τους, μετατρέποντας τις λέξεις σε εικαστικές συνθέσεις.

• Δημοτικό Σχολείο Καστελλίου (18:00)

«Σώστε την Παπούρα». Οι μαθητές της Α΄ τάξης συνομιλούν με το σπουδαίο αρχαιολογικό μνημείο Παπούρα.

*Εικαστική έκθεση μαθητών Α΄ τάξης Δ.Σ. Καστελλίου.

Η Παπούρα στο εξώφυλλο του περιοδικού του Δ.Σχ. Καστελλίου « Κοίρανος». Τεύχος 21- Μάιος 2026.

Παρουσίαση του Περιοδικού « Από το Δασκαλογιάννη ως τον Αντώνη Τριφίτσο».

• Φωνητικό Σύνολο « Ανεμώνες» ( 19.00)

Οι «Ανεμώνες» ανθίζουν στο Μαθητικό Φεστιβαλ Δήμου Μινώα Πεδιάδας και τραγουδούν για τις “Ομορφιές της Ζωής” όπως μας τις διηγείται η Ελληνική Παράδοση. Φωνητικό σχήμα “Ανεμώνες”. Διδασκαλία Επιμέλεια Γεωργία Αποστολογιωργάκη.

• 2ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου (19:30)

«100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ, 80 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟ»

Τι μπορεί να συμβεί σε “Μια Πόλη Μαγική”, σε μία μουσική διαδρομή πάνω σε ένα “Φορτηγό”, κάτω από τη λάμψη από ένα “Χάρτινο Φεγγαράκι”, ψάχνοντας να βρούμε “Το Περιβόλι του Τρελού”; Τα παιδιά του 2ου Νηπιαγωγείου Αρκαλοχωρίου ξεδιπλώνουν το κουβάρι αυτής της διαδρομής, εκεί που η ευγένεια του Μάνου Χατζιδάκι συναντά τη ζωντάνια του Διονύση Σαββόπουλου.

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου

• 1ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου (17:30)

«Η κυρά Καλή, η κυρά Κακή και οι 12 μήνες».

Θεατρική Παράσταση από τους μαθητές του Νηπιαγωγείου με αφορμή τη λήξη της σχολικής χρονιάς.

• ΚΔΗΦΑμεΑ “Δικαίωμα στη Ζωή” ( 18.30)

«Μνήμες – ρυθμοί- μύθοι». Οι εξυπηρετούμενοι του ΚΔΗΦΑμεΑ θα χορέψουν κρητικούς παραδοσιακούς χορούς με την συνοδεία μαντολίνου.

*Εικαστική έκθεση έκθεση ( ζωγραφιές σε καμβά) με θέμα την μυθολογία.

• 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου (19:00)

« Οι ορμόνες της Αγάπης». Προβολή βίντεο από τους μαθητές της Ε΄ τάξης που αναφέρεται στην ψυχική υγεία και συγκεκριμένα στις ουσίες που παράγονται όταν είμαστε χαρούμενοι.

«Ρομποτικό καταφύγιο ζώων». Δράση ρομποτικής.

Παρουσίαση παραδοσιακών και σύγχρονων χορών από τους μαθητές της Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξης.

*Εικαστική έκθεση: « Λαϊκή Τέχνη».

«Γιορτή άνοιξης». Θεατρική παράσταση από τους μαθητές της Α΄ τάξης με στόχο την καλλιέργεια της αγάπης για τη φύση και το περιβάλλον.

«Το κουτί της ευτυχίας». Προβολή βίντεο από τους μαθητές της Γ΄ τάξης. Ένα μυστηριώδης κουτί εμφανίζεται στο προαύλιο. Τα παιδιά πιστεύουν ότι μέσα κρύβεται η επιτυχία όταν το ανοίγουν…”

Γιορτή Αποφοίτησης από τους μαθητές της Στ΄ τάξης

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, Αίθουσα Μ. Σάλλας(ΚΑΠΗ Καστελλίου )

• Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο Καστελλίου , Σχ. Βιβλιοθήκη «Φωταγωγός» 2ου Δ. Σχ. Αρκαλοχωρίου ( 17.30 )

Δράση Φιλαναγνωσίας με τη συγγραφέα Ελένη Μπετεινάκη. Αφήγηση του βιβλίου της “Η Αγαπώ, το ξωτικό της αγάπης”, μια ιστορία γι’ αυτό το δυνατό συναίσθημα και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να την κρατήσουμε μέσα μας ζωντανή.

• Γυμνάσιο Θραψανού, Γυμνάσιο & Λύκειο Καστελλίου ( 18.30)

«Save Papoura», Ο λόγος στη νέα γενιά. Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από το σημαντικό αρχαιολογικό μνημείο, με στόχο να δώσει φωνή κυρίως στους νέους για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Επιμέλεια : Μπουμπουλάκη Κωνσταντίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός

• «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης για το Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών Παιδιών και Νέων του Οργανισμού .

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου

• Νηπιαγωγείο Θραψανού (17:30)

« Από το χθες στο σήμερα».

Τι είναι η λαϊκή Παράδοση και ο πολιτισμός ( Τα λόγια του Φώτη Κόντογλου).

Έργα – Δημιουργήματα λαϊκής τέχνης από τα ίδια τα παιδιά.

Τα παιδιά τραγουδούν το παραδοσιακό Τραγούδι Κρήτης :

«Τούτο το Μήνα».

Αναβίωση του εθίμου του Αη- Γιαννιού του Κλήδονα.

• Δημοτικό Σχολείο Θραψανού (18:30)

“ Σούπα στο πήλινο τσικάλι μια ………σεμι! Δραματοποίηση του βιβλίου της Θαλασσινής Μπράτσου με θέμα την Ενότητα και τη Δικαιοσύνη.

* Εικαστική έκθεση: « Μινωική Κεραμική και Γεωμετρική Τέχνη. Μορφές και μοτίβα από το χθες στο σήμερα.

• 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου (19:15)

«Το ίχνος της Ανατολής, Μικρασιάτικοι χοροί από τους μαθητές της Ε2 τάξης 2ου Δ.Σχ. Αρκαλοχωρίου.

« Γεια σου χαρά σου βρε χρονιά» . Χιουμοριστικό έμμετρο θεατρικό δρώμενο με θέμα όλα όσα παράξενα, ευτράπελα, σοβαρά …. συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς. Γιορτή αποφοίτησης των μαθητών της Στ΄ τάξης.

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

• Δομή Κεραμικής Τέχνης Θραψανού, Κέντρο Μινωικής Αγγειοπλαστικής Θραψανού ( 17.30)

Απονομή των πιστοποιητικών του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού «Πιλοτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας για Ανάπτυξη Δεξιοτήτων που Σχετίζονται με τη Χειροτεχνία- Κατεύθυνση: Κεραμική» των αποφοίτων της Δομής Κεραμικής του Κέντρου Μινωικής Αγγειοπλαστικής Θραψανού.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά από τη Δημοτική χορωδία.

• Μουσικός & Λαογραφικός Σύλλογος «Τεχνών Σπουδή» , Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου ( 20.00)

«..ευθύνη να είσαι Κρητικός». Ο μουσικός και λαογραφικός σύλλογος “Τεχνών Σπουδή” με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη διοργανώνει επετειακή εκδήλωση-αφιέρωμα στο μεγάλο κρητικό καλλιτέχνη. Στην εκδήλωση συμμετέχουν μαθητές και συνεργάτες του Κώστα Μουντάκη, τοπικοί καλλιτέχνες και οι χορωδίες 1ου & 2ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το Δημοτικό Σχολείο Καστελλίου & Θραψανού συμμετέχουν με ένα εικαστικό σύνολο μαθητικών έργων, εμπνευσμένο από τη ζωή και το έργο του Κώστα Μουντάκη και μαθήτρια του Λυκείου Καστελλίου ζωγραφίζει σκίτσο με τη φιγούρα του καλλιτέχνη .

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου

• Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου (17:30)

4ος Παγκρήτιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Φωτογραφίας Κρήτη:

«Τα Χρώματα του Χειμώνα και της Πίστης».

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας συμμετείχαν στον 4ο Παγκρήτιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Φωτογραφίας με θέμα «Κρήτη: Τα Χρώματα του Χειμώνα και της Πίστης ».

Εκπαιδευτικό Ταξίδι στη Γερμανία, 9-15 Μαρτίου 2026:

Μια μοναδική εμπειρία ελληνογερμανικής συνεργασίας και διαπολιτισμικότητας. Μαθητές/τριες της Γ’ τάξης του Γυμνασίου Αρκαλοχωρίου συναντήθηκαν και συνεργάστηκαν με συνομηλίκους τους από το Humboldt Gymnasium Solingen.

Σχολική Εφημερίδα του Γυμνασίου Αρκαλοχωρίου –

«Η Φωνή των Παιδιών».

Μέσα από άρθρα, συνεντεύξεις, αφιερώματα και παρουσιάσεις δραστηριοτήτων, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να καλλιεργήσουν τη συνεργασία, τη φαντασία και τις δημοσιογραφικές τους δεξιότητες. Η εφημερίδα μας δεν είναι μόνο ένα μέσο ενημέρωσης, αλλά και ένας χώρος δημιουργίας, επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών που ενώνει μαθητές και εκπαιδευτικούς.

«Τεχνολογία».

Η τεχνολογική εκπαίδευση στο Γυμνάσιο έχει ως κύριο σκοπό την εξοικείωση των μαθητών/-τριών με το τεχνολογικό και παραγωγικό περιβάλλον τους που επηρεάζει κάθε διάσταση της σύγχρονης ζωής και του σύγχρονου πολιτισμού πριν το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ανεξάρτητα από μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές.

Δράσεις Ενεργού Πολίτη:

Με ιδιαίτερη χαρά και δημιουργικότητα, οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας συμμετείχαν στον 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό “Map Competition” με τίτλο: “Εμείς και ο τόπος μας. Χαρτογραφώντας τα τοπόσημα της περιοχής μας”.

Μέσα από τη δημιουργία ενός Story Map (ψηφιακή γεω-αφήγηση), με θέμα «Τα τοπόσημα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας» τα παιδιά “ξεκλείδωσαν” την ιστορία και την ομορφιά του τόπου μας. Εστιάζοντας σε σημεία που θεωρούν τα ίδια σημαντικά, ανέδειξαν την πολιτιστική κληρονομιά, το φυσικό περιβάλλον και την τοπική μας ταυτότητα, συνδέοντας αρμονικά το παρελθόν με το μέλλον.

Παρουσίαση έργου ζωγραφικής με θέμα την Παπούρα.

Η τοπική ιστορία και γεωγραφία δεν είναι απλώς ημερομηνίες και χάρτες, αλλά ένας ζωντανός καμβάς που περιμένει την εικαστική του ερμηνεία. Μέσα από τη ματιά των καλλιτεχνών, το ανάγλυφο του εδάφους μετατρέπεται σε παιχνίδι φωτός και σκιάς, ενώ τα ιστορικά γεγονότα αποκτούν μορφή, χρώμα και συναίσθημα.

Σκηνική παρουσίαση θεατρικού έργου.

Πάμε θέατρο: από το κείμενο στη σκηνή…

«Η αλφαβήτα της εφηβείας». Το θεατρικό έργο “Η Αλφαβήτα της Εφηβείας” εξερευνά τις πολυδιάστατες εμπειρίες των εφήβων σε σύγχρονα πλαίσια. Με κύριο θέμα την αναζήτηση της ταυτότητας, αναπτύσσονται θεματικές ενότητες όπως οι φιλίες, η πίεσητου κοινωνικού περίγυρου, η αγάπη και ο έλεγχος συναισθημάτων.

• ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου ( 19.00)

Προβολή ταινίας «Το Μαντήλι» .

Η ταινία μας μεταφέρει σε ένα χωριό της Κρήτης τη δεκαετία του 1960, όπου ένας δυνατός αλλά καταδικασμένος έρωτας γεννιέται ανάμεσα στον Μανολιό και το Μαριώ. Όταν οι κοινωνικές επιταγές και η πατρική εξουσία επιβάλλουν έναν γάμο συμφέροντος, οι δύο νέοι οδηγούνται στο χωρισμό. Ο Μανολιός φεύγει για την Αθήνα, αφήνοντας πίσω του όχι μόνο την αγαπημένη του, αλλά και έναν κόσμο που δεν συγχωρεί την ανυπακοή. Η ταινία φωτίζει τα ήθη, τα έθιμα, τις αντιφάσεις και τις σιωπηλές θυσίες μιας άλλης εποχής, με το μαντήλι να γίνεται σύμβολο μνήμης και μιας αγάπης που δεν έσβησε ποτέ…

• Γενικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου (19:30)

«Η κρητική ποίηση ζωντανεύει»

Οι μαθητές παρουσιάζουν κρητική παραδοσιακή ποίηση μέσα από εκφραστική ανάγνωση, μουσική και χορό, αναδεικνύοντας τον πλούτο της κρητικής παράδοσης και τη δύναμη του προφορικού λόγου. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος φιλαναγνωσίας του σχολείου.

«Είναι ο Θουκυδίδης επίκαιρος σήμερα;»

Μέσα από θεατρικά δρώμενα και δραματοποιημένες αναγνώσεις, οι μαθητές προσεγγίζουν τη σκέψη του Θουκυδίδη και διερευνούν τη διαχρονική αξία των ιδεών του για την πολιτική, τον πόλεμο, την ανθρώπινη φύση και την κοινωνία

«Τέσσερα τραγούδια αφηγούνται την ιστορία μιας φωτογραφίας»

Ένα μουσικοθεατρικό δρώμενο αφιερωμένη στη μνήμη και στη δύναμη της εικόνας. Τέσσερα τραγούδια «συνομιλούν» με μια φωτογραφία και φωτίζουν ιστορίες ανθρώπων, βιωμάτων και εποχών, αναδεικνύοντας τη μνήμη ως πολύτιμη ανθρώπινη παρακαταθήκη.

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου

• Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα- Minoan Energy Community ( 17.30)

“CRETE VALLEY” : Η Ζωή στην κοιλάδα Ανανεώσιμης Ενέργειας

“Η Κοινότητα είμαστε εμείς” (σύντομη παρουσίαση από τη Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα) .

“Το Samso έχει κάτι να σου πει” (παρουσίαση από την Ακαδημία Ενέργειας του ενεργειακά αυτόνομου Δανέζικου νησιού Samso) .

“CRETE VALLEY. Ενέργεια για το αύριο” (προβολή μίνι ντοκιμαντέρ από μαθητές του ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου ).

“Ο Καραγκιόζης ενεργειακά αυτόνομος” (σατιρική παράσταση θεάτρου σκιών).

Σήκω ψυχή μου δώσε ρεύμα” (μουσική παράσταση από τη Χορωδία 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου).

*Εικαστική Έκθεση από τα παιδιά του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου με θέμα: “Η ζωή στην κοιλάδα ανανεώσιμης ενέργειας” .

• Σχολείο 2ης Ευκαιρίας Ηρακλείου, Παράρτημα Καστελλίου ( 19.00)

«Τα Δρώμενα του Μήνα» . Παρουσίαση Project που έχει ως στόχο την εμβάθυνση στα έθιμα και τις παραδόσεις που χαρακτηρίζουν την τοπική κοινότητα σε κάθε περίοδο του έτους. Κάθε μήνας αποτελεί μια θεματική ενότητα που συνδέεται με ένα σημαντικό τοπικό ή πολιτιστικό γεγονός.

«Κρητικά προϊόντα, βότανα και συνταγές» . Παρουσίαση project & e-book με στόχο την παρουσίαση των προϊόντων που παράγει το νησί (κρασί, λάδι, τυρί), τα τοπικά βότανα και τις παραδοσιακές συνταγές.

• Θεατρική Ομάδα Πολιτιστικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου ( 19.30)

«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι». Διονύσιος Σολωμός, 200 χρόνια μνήμης από την αυτοθυσία των πολιορκημένων αλλά ελεύθερων Ελλήνων του Μεσολογγίου. Ακολουθούμε τα βήματά τους με σεβασμό στοςυ ήρωες που μας χάρισαν τη Λευτεριά και μας δίδαξαν Αξιοπρέπεια.