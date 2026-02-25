Αναζήτηση
ΔΕΥΑΗ:Εργασίες για την τοποθέτηση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή του Εσταυρωμένου

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Από την Πέμπτη 26 έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Στην τοποθέτηση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή του Εσταυρωμένου προχωρά η ΔΕΥΑΗ από την Πέμπτη 26 έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την Δημοτική Επιχείρηση, οι εργασίες τοποθέτησης αφορούν το σημείο της Εθνικής οδού Ηρακλείου – Μοιρών, από την συμβολή της με την οδό Γιάννη Αθητάκη έως την συμβολή της με την οδό Αντ.Τζωρτζακάκη, στο ύψος του Εσταυρωμένου.

Η ΔΕΥΑΗ ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνει στους οδηγούς να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

