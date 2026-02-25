ΔΕΥΑΗ:Εργασίες για την τοποθέτηση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή του Εσταυρωμένου

Από την Πέμπτη 26 έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Στην τοποθέτηση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή του Εσταυρωμένου προχωρά η ΔΕΥΑΗ από την Πέμπτη 26 έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την Δημοτική Επιχείρηση, οι εργασίες τοποθέτησης αφορούν το σημείο της Εθνικής οδού Ηρακλείου – Μοιρών, από την συμβολή της με την οδό Γιάννη Αθητάκη έως την συμβολή της με την οδό Αντ.Τζωρτζακάκη, στο ύψος του Εσταυρωμένου.

Η ΔΕΥΑΗ ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνει στους οδηγούς να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.