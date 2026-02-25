Αναζήτηση
Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ έχει καθιερωθεί απο ετών ως επίσημος εορτή της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ) και ως ευκαιρία προσευχής, πνευματικής περισυλλογής και διαπροσωπικής κοινωνίας. Η εορτή αυτή αποκτά ιδιαίτερο περιεχόμενο, διότι το Ίδρυμα, επι πενήντα οκτώ συναπτά έτη, διακονεί την Εκκλησία και αντιστέκεται σε κάθε μορφή «εικονομαχίας», από όπου και αν προέρχεται, στοχεύοντας στην «αναστήλωση» του ανθρωπίνου προσώπου και κατ’ επέκταση της ίδιας της κοινωνίας, όλως ιδιαιτέρως στην πίστη των απλών ανθρώπων.

Την Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026, μετά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Οδηγητρίας Γωνιάς προεξαρχόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου, θα ακολουθήσει η Λιτάνευση των Ιερών Εικόνων κατα τη συνήθη τάξη του Βυζαντινού Τυπικού της Εορτής.

Στη συνέχεια και με αφορμή την επίσημη Εορτή της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης θα πραγματοποιηθεί εισήγηση, με θέμα: «Το Πρόσωπο, η Εικόνα και η Τεχνητή Νοημοσύνη: Ηθικά ζητήματα και προκλήσεις για την Ορθόδοξη Εκκλησία», από τον Χρήστο Ν. Τσιρώνη, Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου διδάσκει και ερευνά κυρίως σε πεδία που συνδέουν την κοινωνική θεωρία, τη θρησκεία και τον σύγχρονο πολιτισμό. Είναι η πρώτη επίσημη εκδήλωση του Ιδρύματος, από μία σειρά εκδηλώσεων, με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον Άνθρωπο, στο πλαίσιο των δράσεων του Ερευνητικού Κέντρου της ΟΑΚ.

Το θέμα της εισήγησης το οποίο απασχολεί την κοινωνία μας, πέρα από γραμμές κώδικα και υπολογιστικά μοντέλα, στοχεύει στη μελέτη των επιδράσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην ανθρώπινη προσωπικότητα, την επιστημονική έρευνα, στη σχέση της με το συναίσθημα και την καλλιτεχνική πράξη.

Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι μπορεί να κάνει η ΤΝ, αλλά πώς μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη γνώση, τη δημιουργικότητα και τελικά τον ίδιο μας τον εαυτό. Σε μια εποχή όπου η ΤΝ διεισδύει ολοένα και βαθύτερα στην καθημερινότητα, την έρευνα και τη δημιουργία, η Ορθόδοξος Εκκλησία επιχειρεί να μετατοπίσει το βλέμμα από την τεχνολογία στον άνθρωπο, ο οποίος τη χρησιμοποιεί και συνδιαλέγεται μαζί της.

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας το Ίδρυμα και να συμμετάσχετε στις παραπάνω σχετικές Ιερές Ακολουθίες και τελετές.

Στους κορυφαίους αλλά και πιο ακριβούς προορισμούς...

0
Οι τιμές των πακέτων για Κρήτη είναι αυξημένες κατά...

Εικόνες μοναδικής ομορφιάς στο Νότιο Ρέθυμνο –...

0
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία του Νοτίου...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
